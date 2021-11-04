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現代化情境式辦公園區

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-UNStudio

圖片提供-ZOA（視覺效果）、AAND3（視覺效果）

現代化情境式辦公園區

JetBrains Office

荷蘭建築事務所UNStudio為國際軟體發展公司JetBrains聖彼德堡公司設計新的辦公樓，將其原有的辦公場所轉變為現代化的情境式園區式辦公環境。對於已在歐洲、美國和俄羅斯設有9個辦事處的JetBrains，這個位於聖彼德堡的新辦公樓希望向員工表達其獨特的身份，幫助聖彼德堡辦事處吸引更多優秀的人才。UNStudio的設計團隊通過設計打造一個可以聚會，研討，緩解壓力和激發創意的地方，同時可以欣賞到壯觀的芬蘭灣美景。

整體建築的外牆採用環保永續設計理念，向室內提供充分日照的同時阻止室外熱量的吸收。對於空間較大的中庭，設計團隊選擇了高度透明的，穩定的鋸齒形玻璃幕牆，有的甚至跨越五層樓高；除了在玻璃內側以及懸臂處安裝吸聲裝置外，大樓空間的上部和下部使用由單元化元素組成的網格風格的外觀。凸顯釉面陶瓷元件可遮陽、反光、並可以給人以質感和反射感的特點，從而與聖彼德堡海灣上空不斷變化的燈光相互呼應。

辦公園區中央大型的垂直階梯式室內中庭是整個設計的中心。寬敞的開放空間將室外庭院和室外露臺無縫連接，並可清晰欣賞芬蘭灣的壯麗景色。辦公大樓的中庭構成JetBrains的核心區，這樣寬敞的開放空間與辦公區形成對比，辦公區的設計和佈局則是基於團隊和員工個人的需求打造的，相對私密。中央大會議室，小型討論空間，禮堂和中央餐廳均沿階梯式中庭佈置；橋樑跨越廣闊的開放區域，連結各個空間，並在每個區域精心設計佈置了相互交織的綠植，營造出舒適自然的背景環境。

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