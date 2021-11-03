與自然交融的藝術意境 亞布力永久會址

【DECO雜誌】

攝影者-ArchExist

資料暨圖片提供-MAD Architects （www.i-mad.com）

與自然交融的藝術意境

Yabuli Entrepreneurs’ Congress Centre

位於中國東北哈爾濱市的「亞布力企業家論壇永久會址」項目起始於2017年，CEF決定在亞布力建造永久會址，打造一座弘揚該國企業家精神的文化地標。永久會址深山野嶺的地理位置體現出企業家們不畏艱險，勇敢尋夢的精神，讓亞布力成為一個原始的生命力與創造力勃發的地方。除用作會議使用之外，建築內設有博物館、會議廳、展演廳等多樣的功能空間，使「永久會址」成為一個集會議、培訓、智庫等的綜合體。永久論壇平日對社會大眾開放。訪客可以在中國企業家博物館了解百年來的企業家歷史，也可在大廳的公共空間參與小型活動。

會址總用地面積約2.2萬平方米，建築面積約1.6萬平方米，地處北國雪山軸線上，銀白色的屋頂幕牆呼應著雪山環境，宛如雪山腳下的一頂大帳篷，圍坐在篝火旁交流思想。負責設計建造的是中國建築師馬岩松所帶領的MAD Architects，其設計理念闡述道：「白日，建築猶如雪山一般，飄落匍匐在雪地縮小，消隱大地其中，閃耀著北國雪天地的巨大之勢。夜幕素降臨後，燈火通明的又像雪地一樣，形象塑造。她的形態飄逸與天、地、雪、林融融為一體。必然，成為自然與藝術共同融合的大地。」

建築頂部的玻璃天窗，白天，將室外的自然光室內；窗戶，通過天窗感應，天象是大自然中搖搖的追逐火，代表著一群群體的智慧和團結。以自然光，營造婚禮建築的廣場空間，為室外的景觀增添了多層次的自然湖景。室外的觀景與欣賞與自然交融的藝術意境。