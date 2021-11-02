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源起幸福 人文空間

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO TV編輯部

資料暨圖片提供-築禾研設空間設計

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創造你的生活方式 Create Your Lifestyle。 —築禾研設空間設計 曹長菁 JJ Tsao

築禾研設空間設計JJ總監提及“設計”時候表示：「設計是藝術的演繹，透過設計打造出生活美好與便利價值，擘劃出專屬屋主且獨樹一幟的「生活品牌」，才是室內設計的價值所在。」

她同時並強調：「藉由觀察居住者個性、生活型態，創新生活空間，相對提高生活品質、創造生活層次，才是我們於設計上強調客製化的目的。」築禾研設空間設計團隊以造型及材質圍塑空間的主要架構及內斂的情感，透過獨到而專業的見解，詮釋城市創意的權利與角度，公共區域以開放的介面關係，複製質感及接近生活的方式，感受時尚的美學層次。

在小孩都大了，考慮重新買房、或將頭款拿來將原有36坪、10年屋齡的宅邸翻新規劃，兩相考量後，屋主決定將原住屋交給築禾研設空間設計團隊由JJ總監全權設計。「首先在原始空間無餐桌設置，經整體重新調整空間定義，我們將餐廳區域及餐桌機能視為公共區域設計完成，此處也成為家人們在家最常也最愛待的地方。其次，也將原有近10坪採光充裕、通風良好的露台區域，卻成為堆置雜物使用，實屬可惜；於是透過設計，將此空間有效設計運用及與客廳相互結合，也是設計要斟酌的必要重點。」JJ總監說。

室內150坪的「森林小屋」，為企業主規劃為商務中心使用，也是築禾研設空間設計團隊針對商務中心規劃初試啼聲的案件。「森林小屋」作為Co-Working，設計概念為“凝聚人心”，於室內規劃一個可以讓在此不同公司的所屬人員進行交流、分享及引薦的區域；將大自然同調性的設計元素與材料帶入，具心靈沉澱的寓意。

在此之後商務品牌口碑極佳，遂擴大經營，更是再委託築禾研設空間設計團隊規劃的「折光」一案。200坪的空間，規劃22間不同規模的辦公空間，此案設計之後，同時也替企業主所營運的連鎖商務中心打響名號。空間，由外在城市景觀給予的直接感受，衍生出內外頻脈相連的親近感，再為空間創造出不同向度的觀望表情牽動著對於美學意識、提升心靈渴望的動機。

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