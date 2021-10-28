【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-漢斯格雅

機能隨型 巧思獨具的個性化設計

漢斯格雅hansgrohe 精心營造浴室和諧氛圍

日常生活中的喧囂擾攘和壓力日益增加，喚醒了人們減緩生活步調的強烈需求。浴室是僻靜的場所，且是一個可以讓人擺脫煩擾，沉靜於個人感官中的空間，因此空間的整體和諧氛圍對於達到內在平衡而言至關重要。如果浴室之結構、布置和家具擺放細節可以達到協調一致，即能創造出和諧的整體印象，有助於營造恢復活力的感受。德國頂級衛浴品牌hansgrohe特別開發的AddStoris系列即為滿足各種浴室風格的最佳配件首選，再搭配靈活性與機能性十足的hansgrohe Finoris龍頭系列與hansgrohe Rainfinity淋浴解決方案，輕鬆創造理想且充滿個性的衛浴空間。

AddStoris配件系列 多種飾面風格靈活搭配

hansgrohe全新推出的AddStoris配件系列，提供多款現代簡約風格的衛浴產品，可以自由發揮創造力，打造出專屬的和諧浴室設計。這些配件的外觀俐落、平滑、低調，能與各種風格完美搭配。如同hansgrohe的FinishPlus表面系列一樣，所有AddStoris配件都有6種飾面可以選擇：鍍鉻、霧黑、霧白、拋光金、拉絲銅色和拉絲黑鍍鉻。這些飾面巧妙融合了優雅的品味和時尚感，搭配深色或明亮色調的浴室裝潢，都能呈現出極具吸引力的鮮明對比。

豐富配件一應俱全 滿足各種理想風格

一間精緻的浴室，主要特色是精心構思各方面的設計規劃，並採用頂級材料和高品質的產品。從個別掛鉤、肥皂盒到毛巾架，hansgrohe的AddStoris系列提供了與整體裝潢相得益彰，且選擇豐富的配件，無論是古典優雅、現代簡約，或明亮的北歐風，AddStoris配件系列都能完美配合，提供理想的設計風格。

除此之外，在收納和保持整齊有序的衛浴用品方面，這些配件也是不可缺少的好幫手。從臉盆、淋浴間或浴缸，以及多種形狀諸如方形、多邊形、扁平的浴室配件，AddStoris配件系列皆可巧妙融入，相互映襯，打造洋溢幸福氛圍的浴室空間。

風格之外的機能設計 提升生活美好體驗

hansgrohe AddStoris配件系列能流暢地融入浴室的整體設計中，營造各種專屬風格，再搭配霧黑飾面的全新hansgrohe Finoris龍頭系列，在創造浴室質感品味之餘，Finoris龍頭系列靈巧且人性化的貼心設計，更是大幅提升了美好的生活體驗。

hansgrohe特別開發出全新的Finoris龍頭系列，其「Flex」型號的龍頭可以靈活地自由移動，以輕鬆自如地應付日常家務。在擁有伸縮龍頭之後，直接在臉盆沖洗頭髮將不再是問題，最重要的是，這一款龍頭可以輕鬆地沖洗臉盆，且可以更快速地注水至水桶和其他較高的容器中，當搭配較深的臉盆時，還可以快速地為嬰兒沖澡或洗腳。無論是輕柔的PowderRain或順暢的層流出水模式，僅需要以手腕輕觸按鈕，即可調整龍頭的出水模式，以因應各種使用情況。兩種出水模式的每分鐘耗水量均不超過5公升。

hansgrohe Finoris龍頭 時尚浴室的理想選擇

伸縮花灑頭採用磁吸式回縮支撐機制，巧妙地結合半徑500公釐的動作，在每一次使用之後，均可平穩地滑回原位。hansgrohe Finoris龍頭纖細幾何造型的外觀非常吸睛，並同步推出極簡主義風格設計之無伸縮功能的花灑頭款式。即使是標準型號，同樣設計為可廣泛應用於各種用途，並提供了三種高度以供選購,因此hansgrohe Finoris可以搭配多款臉盆型號。規劃壁掛式花灑的使用者可以選擇Finoris的藏牆式安裝，在飾面部分，該龍頭系列亦提供了多種選擇：無論是鍍鉻、霧黑或霧白，各種浴室規劃都能找到適合的hansgrohe Finoris設計，使hansgrohe Finoris成為霧黑配色時尚浴室的理想選擇。