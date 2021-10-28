低調隱身林中堡壘 Sterling Forest House

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Peter Aaron

資料暨圖片提供-Alexander Gorlin Architects

AMERICA

低調隱身林中堡壘

Sterling Forest House

紐約建築事務所Alexander Gorlin Architects接受一個大家庭的委託要建造一個既保有隱私又不顯眼的假日住宅。主要的設計挑戰是要在一個充滿歷史氛圍的傳統住宅區中獲得建造現代建築的批准。這座屋宅座落在一個陡峭斜坡的岩石腹地上，並使用當地開採的石料低調引入周遭環境，設計團隊擬定了許多環保方案，以減少建築物對環境的影響，同時將對當地充滿歷史感的視覺景觀衝擊降到最小。

以自然建材打造融入周遭景觀

整體建築外觀覆蓋著當地帶鮭粉色調的灰色花崗岩、綠色植被屋頂、桃花心木窗戶以及不反光的玻璃，沉穩的色調若隱若顯地與周圍景觀相融。順著一條蜿蜒向上的車道，整棟建築被設置在一個天然的岩石平台上，L型的建築結構環繞一個內部的岩石花園，並從此進入一樓的公領域生活空間，此平層包括了起居室、廚房及餐廳。

入口處與鄰近牆面利用再生木材的鑲板疊構起一個充滿韻味與復古感的出入空間，推門而進可以看到一個通向起居大廳的通道，側邊玻璃帷幕可將以岩石為造景主題的庭院完整納入視線之中。懸壁式的磨砂玻璃遮頂篷延伸到露台上，即使天候不佳依然可以走到露台上透氣；下層規劃為臥室與私人空間，每一個房間都擁有一個單獨露台，可以在此區欣賞森林美景；車庫、客房及遊戲間則是被分配在側翼建築中。如果從下方仰視，整棟建築仿彿一座林中堡壘，低調且堅毅的存在。

多項環保設計保護原自然景觀

為了確保建築所在地的峭壁完整性與保護周圍的自然植被，設計團隊在規劃整棟建築的位置與方向時經過多次精密的計算，以儘量減少移除樹木的數量，而車道路徑也特別避開樹齡較大的樹木以保護它們。此外透過將機械室納入房屋下方，而不是與房屋相鄰，從而最大限度地減少了建築物的佔地面積。總共有 60%的場地保持原樣，讓屋主可以欣賞並沉浸在原始景觀的樣貌中。

該設計融合了多種環保設計特徵，以盡量減少房屋對其環境的影響。這些功能包括沿車道的排水系統，該系統將雨水徑流重新導向，以供應庭院花園的灌溉系統。綠色屋頂取代了因施工而移除的植被，重型機械被帶到保護板上，以盡量減少對景觀本身的破壞。這些舉措也讓施工過程對環境破壞的影響降到最低。而這棟屋宅種種細膩的設計與措施也通過該鎮建築審查委員會的審查，為一個以1880年代都鐸式歷史住宅為特徵的社區建立了一種新的當代建築風格。

延伸閱讀

LISA「下半身只穿小褲褲」！鉛筆長腿+蜜桃臀大解封　絕美曲線100%人間芭比無誤

虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高

影／背背包流速會更快 劉姓女童在搜索目標區外尋獲

風化面臨斷頭 野柳女王頭脖圍僅剩120公分

相關新聞

機能隨型 巧思獨具的個性化設計

日常生活中的喧囂擾攘和壓力日益增加，喚醒了人們減緩生活步調的強烈需求。浴室是僻靜的場所，沉靜於個人感官中的空間，因此空間的整體和諧氛圍對於達到內在平衡而言至關重要。輕鬆創造理想且充滿個性的衛浴空間。

低調隱身林中堡壘 Sterling Forest House

在一個充滿歷史氛圍的傳統住宅區中獲得建造現代建築的批准。這座屋宅座落在一個陡峭斜坡的岩石腹地上，並使用當地開採的石料低調引入周遭環境，設計團隊擬定了許多環保方案，以減少建築物對環境的影響，同時將對當地充滿歷史感的視覺景觀衝擊降到最小。

簡約卻不單調的舒心居宅

一雙兒女皆成家立業，即將邁入退休生活的屋主夫妻，喜好簡約卻不單調的設計風格，在與設計師魯陳紹洋溝通後，即拍板將此案交付歐德傢俱，完工後煥然一新，處處洋溢著開放明亮，溫馨自在的美好生活氣息。

Tiffany x Arsham Studio 攜手改造夢幻藍盒

Tiffany獨家攜手紐約當代藝術家，融合雙方的創新思維、精湛工藝與叛逆創造力，運用獨特美學賦予Tiffany標誌性夢幻藍盒全新形象，這些作品以量身訂製的手工拋光方式呈現銅綠光澤，向Tiffany專屬色調與Arsham Studio識別色致敬。

漂流木藝術造景橋 Drift Bridge

這是沃斯堡公共藝術項目的其中一個設計方案，Drift這座使用鋼骨打底外包覆雪松木板材的橋梁，建架在該市住宅區一個河岸步道系統的沿線，並將預算壓制在合理範圍內，並對原生場地的景觀影響與視覺干擾降至最低。

透過設計傳遞生活態度｜墨平方設計

創意美學，始終源於生活機能。設計的靈感，來自於換位思考；設計的目的，即是化解使用者遇到的難題。墨平方設計陳世璇強調的設計，針對生活機能、空間質感及視覺美學，必須從居住者的使用，仔細斟酌、導入創意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。