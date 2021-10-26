快訊

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

限時20小時！第12輪二階段加開30歲以上預約BNT

簡約卻不單調的舒心居宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-歐德集團

簡約卻不單調的舒心居宅

Simple but Comfortable

本案是室內坪數約100坪的中古屋。一雙兒女皆成家立業，即將邁入退休生活的屋主夫妻，對室內裝潢也很有經驗與想法，喜好簡約卻不單調的設計風格，在與歐德竹南店設計師魯陳紹洋溝通後，對設計師提出的改裝整修方案非常激賞，即拍板將此案交付歐德傢俱，完工後煥然一新的居家空間也正如屋主所想，處處洋溢著開放明亮，溫馨自在的美好生活氣息。

細膩優化 賦予舊屋嶄新風貌

由於此案為12年中古屋，原本的裝潢風格已不符合時代潮流，加上保養不當，許多建材都有褪色破損的狀況，讓住家環境看起來略顯老氣暗沉。設計師在審視過整體屋況之後，決定以舊有設計為基調再予以細膩處理美化煥新，以更為靈活的設計手法及嶄新的素材抹去陰暗印象，還可避免不必要的拆除裝修以節省工期與花費。如原本的電視牆與走廊盡頭，壁面造型設計過時，改採義大利進口特殊礦物塗料，以人工上漆方式，從主題顏色、圖案紋路以及明亮度，皆可依據屋主喜好量身訂製，塑造出獨一無二的專屬風格，低調內斂的藝術美感令人眼前為之一亮。除了電視牆外，走道旁的大理石紋板及兩側造型壁面，還有天花板的照明光帶，也都是利用前屋主保留下來的設計元素重新包裝美化，展現煥然一新的樣貌。

收納機能與優雅展示完美融合

屋主喜歡簡約大器又不失格調的設計風格，已成家的兒子也經常會帶孫子回家探視，為了讓活潑的幼童有充足的空間可以活動，客廳與餐廚區連成一氣採開放式設計，家具也選用簡單的擺設，寬闊敞亮的空間，盡顯大坪數優勢。餐廳旁的餐邊櫃是此區的設計重點，女屋主不想要太多玻璃櫃裝飾，又希望保有收納的機能，於此前提下沒有將系統櫃做滿，中段牆面改採開放式陳列，將屋主珍藏的茶葉與酒類以優雅的方式展現。在配色上也特別用心，木紋色櫃體、門片、抽屜搭配白色牆面、玻璃櫃與百葉窗，彼此對應且比例絕佳的協調美感展現清新柔和質調。

空間機能重整 強化生活舒適度

由於原屋是兩戶打通成一戶的三大房格局，在考量屋主的空間機能需求後重塑為四房，將其中一間書房調整為臥室，設計師希望男主人躺臥在床上就可欣賞18樓層的高空美景，因此對調舊書櫃與床鋪擺放位置後，另規劃結合衣櫃與電視牆的嶄新系統傢俱，白色門板與木紋色櫃體呼應了餐廳區的配色，創造出統一視覺美感，床頭旁的內嵌展示櫃特別使用細黑框玻璃門，注入摩登時尚元素；女主人房則是為了讓空間更有效利用，將原本的大主臥重新隔間，新增一房與儲藏間，讓機能性與使用效能大為提升，採用湖水藍搭配白色框飾，營造高雅清爽質感；而擁有獨立更衣間的次臥是女兒偶爾返台時的住房，保留舊有設計外，更換溫潤木地板及窗簾，於天花、床頭櫃做了優化處理，並增添暖煦壁燈，賦予明亮溫馨質感。

歐德系統傢俱

竹南店設計師 魯陳紹洋

延伸閱讀

京鼎擴產 明年拚賺二股本

佳邦投資24億 竹南建新廠

佳邦斥資24億蓋竹南二廠 瞄準5G車用保護元件未來商機

有2千萬該買1間新房還是4間中古屋？ 眾人直指這1點才是關鍵

相關新聞

簡約卻不單調的舒心居宅

一雙兒女皆成家立業，即將邁入退休生活的屋主夫妻，喜好簡約卻不單調的設計風格，在與設計師魯陳紹洋溝通後，即拍板將此案交付歐德傢俱，完工後煥然一新，處處洋溢著開放明亮，溫馨自在的美好生活氣息。

Tiffany x Arsham Studio 攜手改造夢幻藍盒

Tiffany獨家攜手紐約當代藝術家，融合雙方的創新思維、精湛工藝與叛逆創造力，運用獨特美學賦予Tiffany標誌性夢幻藍盒全新形象，這些作品以量身訂製的手工拋光方式呈現銅綠光澤，向Tiffany專屬色調與Arsham Studio識別色致敬。

漂流木藝術造景橋 Drift Bridge

這是沃斯堡公共藝術項目的其中一個設計方案，Drift這座使用鋼骨打底外包覆雪松木板材的橋梁，建架在該市住宅區一個河岸步道系統的沿線，並將預算壓制在合理範圍內，並對原生場地的景觀影響與視覺干擾降至最低。

透過設計傳遞生活態度｜墨平方設計

創意美學，始終源於生活機能。設計的靈感，來自於換位思考；設計的目的，即是化解使用者遇到的難題。墨平方設計陳世璇強調的設計，針對生活機能、空間質感及視覺美學，必須從居住者的使用，仔細斟酌、導入創意。

輕奢北歐風格宅｜參拾柒號設計

特別擅長北歐風格營造的參拾柒號設計張智傑總監在本案中加入大理石、鍍鈦、鐵件…等金屬元素精巧點綴，挹注輕奢靈魂，在柔和中隱約閃示低調的奢華質感，讓傳統的北歐風格有了另外一種不一樣的詮釋。

當代藝術家｜賽巴斯汀‧ 休默頓 《迷你派》

賽巴斯汀‧休默頓使用多種媒介如陶瓷、繪畫及影像裝置進行創作，並於世界各地參展。他曾與法國羅蘭香檳酒莊、英國連鎖餐廳Pizza Pilgrims及P & O渡輪公司等著名品牌合作，其成就證明了這位藝術家在當代藝術中不容忽視的存在地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。