【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-歐德集團

簡約卻不單調的舒心居宅

Simple but Comfortable

本案是室內坪數約100坪的中古屋。一雙兒女皆成家立業，即將邁入退休生活的屋主夫妻，對室內裝潢也很有經驗與想法，喜好簡約卻不單調的設計風格，在與歐德竹南店設計師魯陳紹洋溝通後，對設計師提出的改裝整修方案非常激賞，即拍板將此案交付歐德傢俱，完工後煥然一新的居家空間也正如屋主所想，處處洋溢著開放明亮，溫馨自在的美好生活氣息。

細膩優化 賦予舊屋嶄新風貌

由於此案為12年中古屋，原本的裝潢風格已不符合時代潮流，加上保養不當，許多建材都有褪色破損的狀況，讓住家環境看起來略顯老氣暗沉。設計師在審視過整體屋況之後，決定以舊有設計為基調再予以細膩處理美化煥新，以更為靈活的設計手法及嶄新的素材抹去陰暗印象，還可避免不必要的拆除裝修以節省工期與花費。如原本的電視牆與走廊盡頭，壁面造型設計過時，改採義大利進口特殊礦物塗料，以人工上漆方式，從主題顏色、圖案紋路以及明亮度，皆可依據屋主喜好量身訂製，塑造出獨一無二的專屬風格，低調內斂的藝術美感令人眼前為之一亮。除了電視牆外，走道旁的大理石紋板及兩側造型壁面，還有天花板的照明光帶，也都是利用前屋主保留下來的設計元素重新包裝美化，展現煥然一新的樣貌。

收納機能與優雅展示完美融合

屋主喜歡簡約大器又不失格調的設計風格，已成家的兒子也經常會帶孫子回家探視，為了讓活潑的幼童有充足的空間可以活動，客廳與餐廚區連成一氣採開放式設計，家具也選用簡單的擺設，寬闊敞亮的空間，盡顯大坪數優勢。餐廳旁的餐邊櫃是此區的設計重點，女屋主不想要太多玻璃櫃裝飾，又希望保有收納的機能，於此前提下沒有將系統櫃做滿，中段牆面改採開放式陳列，將屋主珍藏的茶葉與酒類以優雅的方式展現。在配色上也特別用心，木紋色櫃體、門片、抽屜搭配白色牆面、玻璃櫃與百葉窗，彼此對應且比例絕佳的協調美感展現清新柔和質調。

空間機能重整 強化生活舒適度

由於原屋是兩戶打通成一戶的三大房格局，在考量屋主的空間機能需求後重塑為四房，將其中一間書房調整為臥室，設計師希望男主人躺臥在床上就可欣賞18樓層的高空美景，因此對調舊書櫃與床鋪擺放位置後，另規劃結合衣櫃與電視牆的嶄新系統傢俱，白色門板與木紋色櫃體呼應了餐廳區的配色，創造出統一視覺美感，床頭旁的內嵌展示櫃特別使用細黑框玻璃門，注入摩登時尚元素；女主人房則是為了讓空間更有效利用，將原本的大主臥重新隔間，新增一房與儲藏間，讓機能性與使用效能大為提升，採用湖水藍搭配白色框飾，營造高雅清爽質感；而擁有獨立更衣間的次臥是女兒偶爾返台時的住房，保留舊有設計外，更換溫潤木地板及窗簾，於天花、床頭櫃做了優化處理，並增添暖煦壁燈，賦予明亮溫馨質感。

歐德系統傢俱

竹南店設計師 魯陳紹洋