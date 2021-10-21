Tiffany x Arsham Studio 攜手改造夢幻藍盒

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-TIFFANY & CO.

改造標誌性夢幻藍盒

Tiffany x Arsham Studio

Tiffany獨家攜手紐約當代藝術家Daniel Arsham，融合雙方的創新思維、精湛工藝與叛逆創造力，Arsham運用獨特美學賦予Tiffany標誌性夢幻藍盒全新形象，打造出49件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑作品，這些作品以量身訂製的手工拋光方式呈現銅綠光澤，向Tiffany專屬色調與Arsham Studio識別色致敬。限量49件作品即日起全球發布。

Daniel Arsham表示︰「我總會被那些在文化歷程中一眼就可以識別出來的物品所吸引，Tiffany Blue Box®正擁有這種力量。我想以不同於原創設計的方式為其變身，創造頹廢與仿舊感，以展現其歷史意涵，在當前世界穩固的地位，以及在未來數十年、甚至幾世紀後將會如何表現。」

被腐蝕的青銅Tiffany Blue Box®是Arsham未來考古學系列中的最新作品，創作理念透過想像中的未來視角重新詮釋當代文物，雕塑的銅綠光澤與扭曲變形特質，完美呈現連接過去、現在與未來之間的時間張力。這49件作品重塑了Tiffany傳承百年的重要歷史，演繹現代文化中不可或缺的一環。Arsham將Tiffany的經典包裝轉變為雕塑作品，將原有熟悉的外型轉化為全新形象，融合粗曠與精細、永恆與現代等元素。為歡慶此次合作，Daniel Arsham於紐約旗艦店創作了一個大型裝置藝術。 即日起至十月底，參觀者可以進入沉浸式Tiffany x Arsham Studio互動體驗，探索最新藝術品與限量手環。