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漂流木藝術造景橋 Drift Bridge

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Peter Molick

圖片提供-Volkan Alkanoglu

漂流木藝術造景橋

Drift Bridge

波特蘭設計師Volkan Alkanogluy在美國德州沃斯堡的一條小溪上，建造了一座 名為Drift的雕塑木橋。這座以鋼骨打底外包覆雪松木板材的便橋，建架在該市South Hills住宅區一個河岸步道系統Trinity River Trail system的沿線，連接起了鄰近的兩個公園以及社區。這是沃斯堡公共藝術項目的其中一個設計方案，因為該社區並沒有可以直接穿越水道的路線，市府希望設計師能夠設計出一個既能做為社區基礎設施，又可當作藝術裝置的雕塑作品，而Volkan Alkanogluy也不負所托，設計出了Drift這座使用環保素材的橋梁，並將預算壓制在合理範圍內，並對原生場地的景觀影響與視覺干擾降至最低。

根據設計師指出，該設計的靈感來自於河流自然的週期性變化，從蜿蜒小溪到季節性氾濫時，從上游順流而下的漂流浮木堆壘在下游盆地時的景況；另一個參考設計點則是著名的工業設計夫妻檔伊姆斯夫婦（Charles and Ray Eames）在二戰時期為受傷士兵設計的創新型膠合板腿夾板。在設計師原本的規劃中是打算整體結構皆由直交式集成板材（Cross-laminated timber, CLT）打造，但由於預算的限制，最終橋梁結構只能由鋼骨架建造，並以銑削的西班牙雪松木板包覆，「每一個木板都是訂製切割的，然後堆疊成一個輪廓起伏的巨大量體，透過這種方式，這座橋墩可以在外地製造，再由一台超大卡車運輸到工地現場，然後用起重機吊裝到位。」設計師解釋道，「整個安裝過程花不到幾個小時就結束了。」

整座便橋長約19米，讓人聯想到中空的原木或是獨木舟，通道兩側則將欄杆及座椅沿著彎曲的側面嵌入，讓過橋的行人可以停下來休憩並欣賞風景。設計師補充道：「在將城市街區結構重新拼接在一起的同時，Drift還透過自然永續原則為當地社區提供了社會和生態的教育機會，讓當地居民深入了解人類對建築環境的認知。」

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