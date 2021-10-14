輕奢北歐風格宅｜參拾柒號設計

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-參拾柒號設計

輕奢北歐風格宅

Luxury Nordic style

以溫潤木質、恬淡色彩與簡約線條為設計重點的北歐風格，清新淡雅的特質能充分營造出令人放鬆的愜意生活氛圍，也因此一躍成為近年來最受歡迎且話題度最高的空間風格。特別擅長北歐風格營造的參拾柒號設計張智傑總監在本案中加入大理石、鍍鈦、鐵件…等金屬元素精巧點綴，挹注輕奢靈魂，在柔和中隱約閃示低調的奢華質感，讓傳統的北歐風格有了另外一種不一樣的詮釋。

電視牆採用人字紋拼貼木皮，非素色圖紋更顯層次變化，展現獨特美感。

本案為室內面積約37坪的新成屋，4房2廳2衛的格局規劃。整體空間以北歐風格為設計主軸貫穿，細節處則使用輕奢元素細膩雕琢，於溫潤質感中增添一絲摩登時尚氣息。推開以直式線條營造俐落感的黑色大門，地面的奶茶色系花磚區隔玄關界限，大理石紋平台可充當穿鞋椅凳使用，搭配入口直面的鍍鈦格柵設計與簡約造型櫃體，豐富的異材質元素混搭讓甫進門即感受到一場視覺美學饗宴。

奶茶色系花磚區隔玄關界限，大理石紋平台搭配鍍鈦格柵設計與簡約造型櫃體，呈顯精緻質感。

細節細膩雕琢輕奢元素

公領域採開放式空間設計，迎面而來的溫暖木色給予視覺溫柔撫觸。電視牆採用人字紋拼貼木皮，非素色圖紋更顯層次變化，與區隔客廳和餐廚區的木紋天花樑柱，及鋪設在整體公領域的耐磨木地板彼此呼應，營造出統一的協調美感。電視牆旁的淡藕色系統櫃體以幾何造型呈現，柔粉色系搭配簡約卻不單調的線條在照明燈光的映射之下盡顯優雅意境。客廳一側的淨白牆面以百葉窗為主角，引入大量自然光讓明亮盈滿空間的同時，百葉窗的線條與光影變化也在素淨中展現出獨特性格。

公領域採開放式空間設計，迎面而來的溫暖木色給予視覺溫柔撫觸。

木紋貼皮與柔白色調彰顯出北歐風格的清新淡雅，輕奢質感則以隱約點綴的方式展現在不同細節設計當中。餐廚區的迷你中島使用大理石紋台面搭配玫瑰金鍍鈦收邊條，相同元素也運用在餐邊櫃的設計中與中島微巧呼襯，讓協調美感得以延伸，一旁餐桌上的金屬鐵件吊燈更是讓精奢感更上一乘，造型充滿韻味的實木餐桌與藤編餐椅亦為特別訂製，兩相搭配在視覺上鋪陳出令人怦然心動的雅緻之美。

左圖：天、地、壁統一的木紋材質，保持整體空間的色調與風格。 右圖：餐廚區迷你中島使用大理石紋台面搭配玫瑰金鍍鈦收邊條，相同元素也運用在餐邊櫃的設計中。

機能優化提升空間靈活度

客廳沙發後方的獨立空間規劃為書房，讓本職為醫生的屋主平日在家時能擁有一個專注進修研讀的小天地。透明玻璃做為隔間材質不會造成視線上的阻隔，穿透的視野巧妙連接公領域，延續敞亮寬闊的空間特質。玻璃牆幕上方設置捲簾，可隨時依照使用需求拉起或放下，將捲簾放下之後就可以創造出一個不受干擾的私人空間，巧妙提升隱私性與靈活度；書房內一隅設置了大理石桌台與吧台椅，自成一個休憩區，不論是在此小啜一杯咖啡或是淺啖小巧輕食，皆可享受到浮生半日閒的隨性自在。此區設計元素也可對應到周圍空間，簡約北歐與輕奢質感環環相扣，再次彰顯其一致的個性風格。

透明玻璃做為隔間材質不會造成視線上的阻隔，穿透的視野巧妙連接公領域，延續敞亮寬闊的空間特質。

書房內一隅設置了大理石桌台與吧台椅，自成一個休憩區，可享受到浮生半日閒的悠然自在。

元素彼此呼應型塑場域風格

寢臥空間同樣延續其他場域的風格，俐落線條與柔和色調相輔相成，揮灑出優雅又不失精緻的悠然韻味，獨立更衣間以木質層架搭配照明光帶，烘襯出沉穩氛圍，穿衣鏡的折射效果讓視野放大延伸，消弭了原本長型空間的侷促感；兩個女孩共同擁有的房間採和式架高通鋪，床頭背牆繃布與長椅凳特別使用粉嫩色調，突顯出專屬於女孩房的柔美性質。設計師也特別強調，整體風格的營造除了設計元素彼此之間呼應配合之外，家具以及軟件的選擇也須注意是否相襯，加以適度的點綴搭配，方能塑造出理想中的居家情境氛圍。

左圖：床頭背牆繃布與長椅凳特別使用粉嫩色調，突顯出專屬於女孩房的柔美性質。 右圖：寢臥空間俐落線條與柔和色調相輔相成，揮灑出優雅又不失精緻的悠然韻味。

更衣間穿衣鏡的折射效果讓視野放大延伸，消弭了原本長型空間的侷促感。