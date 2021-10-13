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當代藝術家｜賽巴斯汀‧ 休默頓 《迷你派》

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-白石畫廊

賽巴斯汀‧ 休默頓 《迷你派》

Little Movements

賽巴斯汀‧休默頓（Sebastian Chaumeton）1996年生於英國倫敦，現生活及工作於倫敦。2019年獲得倫敦藝術大學切爾西藝術學院藝術文學學士學位。藝術家使用多種媒介如陶瓷、繪畫及影像裝置進行創作，並於世界各地參展，當中包括倫敦馬多克斯畫廊、香港及台北白石畫廊。他曾與法國羅蘭香檳酒莊、英國連鎖餐廳Pizza Pilgrims及P & O渡輪公司等著名品牌合作，其成就證明了這位藝術家在當代藝術中不容忽視的存在地位。

這次《迷你派》展覽舉辦於白石畫廊台北空間，為藝術家在亞洲之首次個展，展出逾20件藝術家於2021年創作之全新作品。受英國兒童文學《奇先生妙小姐》（Mr. Men and Little Miss）啟發，休默頓將藝術史上的各個藝術流派擬人化為獨立角色，當中包括〈點描派小小姐〉及〈超現實主義先生〉等，映照出藝術流派之間的相互關係，以及他們對通俗流行文化之影響。

賽巴斯汀‧休默頓的作品經常對當今社會議題進行探討。透過迷因（Meme）及網絡文化，加上異想天開的魔幻現實主義，他的畫作觸及各種思想，從酸民、推特，甚至唯物主義、男性主義及道德。藝術家的創作主題大多圍繞著事件起因，以及資訊與圖像過度飽和的世界。他喜歡玩弄上下文，並在不必要的複雜隱喻和迷因中顛覆意義。通過這樣的創作方式，休默頓試圖突顯觀者面對圖像時的既定偏見及假設。這個概念同樣反映在藝術家使用各種媒材繪畫作品，如經典油彩、壓克力顏料、現成物、布料及立體元素。這不僅挑戰觀者對所看內容的看法，更會減慢觀看的過程，以抵消在線接收圖像的即時性。他亦時常將這些想法進一步融入雕塑及影像創作：自我採訪、「指導」教學，而幽默則作為一種有趣的工具，如同洋蔥般分層他的想法。

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