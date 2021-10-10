兼具純真與浪漫 打造現代風時尚新居

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-雲邑設計

月華．皎皎

Tender Embrace

現代空間設計是門繁複的系統工程，不僅要順應基地條件因時制宜，設計團隊尤需具備跨工種的整合能力與多領域涵養兼容並蓄，再者結合主題意識發想，才能從無到有，催生符合使用者期許的生活容器。猶如此案，只有在歷經無數磨合與拉扯的痛苦後，方能得見那皎潔無垢的月華，似將整個空間溫柔包裹浸汨，所謂的春風如沐，說的大約就是此情此景。

收放自如

屋子原始型態方正，有利於高效益平面配置，再加上適當格局微調，例如在兩間主臥室、客浴的動線交匯處，增加一方起居室機能，從此公私領域之間的過渡更顯收放自如。

客廳沙發背牆以不規則、或深或淺的線條排列當主題，兼具理性的秩序與活潑律動。

玄關場域獨立，先天擁有內外進的分野，設計師並善用兩側結構柱落差與隔間牆線互補，創造包括鞋櫃、衣帽櫃、電視牆機櫃甚至九十度轉折後，造型一路延伸至餐廚區的多功能收納列，結合線構分割、立體美型、大容量且存在感極低的量體設計，滿足使用者對於生活儀式性的所有想像。

無垢的白與天然不做作的材質紋理，堪稱構築全案的靈感核心。

客廳電視牆以銀狐大理石的紋理當作天然裝置，兩側略後退的白色立面分別是機櫃與次臥室入口。

姿容賽雪

女主人喜白，也愛打破制式邏輯；非強迫的自然感，於是衍生乾淨明亮的演色靈感，搭配全宅地面滿鋪大尺寸薄磚、牆面多處銀狐大理石施作等，刻意體現亂紋之美的素材構圖與肌理，讓一種兼具純真與浪漫感的空間底蘊油然而生。

從玄關往餐廚區延展的造型面，除了修飾建築原有結構柱，同時整合公領域大部分的收納儲物、展示機能。

玄關居中，略顯橫長的公領域以走道為界，兩邊分設客廳與附加大理石中島檯的開放餐廚區，而玄關直視的精美起居室內，除了備有隱藏式玻璃拉門彈性隔間，內裡大理石端景聚焦外，兩側一門一牆、一顯一隱的對稱造型設計，也與客廳電視牆微妙呼應。

採光極佳的開放餐廚區，由流理工作檯、附加紅酒櫃的特製中島、餐桌三者共同組成。

線性曼波

除了以精湛工藝體現多款材質肌理的溫潤質地，天、地、壁三維向量間，各種線性元素的靈活運用，亦是此案純視覺饗宴的重頭戲！從玄關兩側的高櫃外觀開始，如音頻般高低起落的溝槽線條，兼具動感與把手機能。餐廚區兩邊的造型序列則大膽挑戰工藝難度，設計師以互補的立體鑽雕手法，於白色體表下刻劃鮮明層次，對應餐廚區上方局部漸次升高、斜切的天花板造型，置身其間每個視角，總有「魔鬼總在細節裡」的驚豔。

居於全宅中央的起居室，利用對開的隱藏式玻璃拉門彈性界定，除了作為玄關往內的直視端景，在空間中也有類似「開窗」的延展意義。

起居室內壁掛的金屬格櫃，構圖上不乏致敬蒙德里安的韻味。

舉一反三的線構美學，持續發散在包括起居室金屬格櫃、主臥室床頭造型、視聽牆、次臥室高衣櫃等多處，但就線條本身而言，垂直序列之外也適度添加斜切、立體浮雕等技法調味，如同乾淨的主旋律已然悅耳，但恣意繾綣的餘音也令人玩味。

左：主臥室清雅宜人，床頭牆面白底對稱的線條造型，承襲全宅前後呼應的設計主題。 右：主臥室床尾融入線構變化趣味的視聽牆別出心裁，兩側宣紙玻璃門內分別安置旋轉衣櫃和銜接主浴動線。

由於次臥室與客廳共用電視牆隔間，平時門打開時，房內床畔一方做工精美的黑鶴刺繡，就成為賞心悅目的風景線。

SPACE NOTES

建築形式// 新建大樓單層

空間坪數// 實際面積約65坪

室內格局// 玄關、客廳、中島餐廚區、起居室、雙主臥室、次臥室、傭人房

使用建材// 進口磚、木作噴漆、銀狐大理石、金屬鐵件、夾宣玻璃、刺繡壁布

雲邑設計 設計副總監 江曉慈