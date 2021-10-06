優雅環境精緻文藝｜自然質感輕奢都會宅

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Vangelis Paterakis

資料暨圖片提供-BLOCK722 architects+

GREECE

自然質感輕奢都會宅

Kifisia Project 12

希臘雅典北部郊區的基菲薩（Kifissia）是著名的高級住宅區與精品購物區地段，此區以綠意成蔭的優雅環境與精緻文藝的生活方式而成為許多品味人士的居宅首選，「Kifisia Project 12」即是位於此區一塊狹長腹地的高級住宅項目之一。當地建築事務所Block722按照業主的改造需求，將同棟建築上下兩個居住單元串連在一起，重新構思並完成現有的混凝土外觀的建造，並將室內空間改裝成一個以設計質感為主軸導向的複合式都會宅。

以素材設計細節融合建築外觀

這兩個居住單元的設計細膩之處體現在細節的雕琢，即使是一個不起眼的角落也可看出其用心，這是Block722一貫注重的設計手法，融合了天然素材、視覺平衡以及精緻奢華的風格特質。下層的居住單元佔據了地下室與一樓，地下室作為車庫與儲物間之用，一樓前立面是兩個分別通往車庫與一樓門面的平台，由一扇墨黑色的大門統一控管出入者，墨黑色的大門呼應建築物整體外牆的暗色系，在視覺上取得了統一的平衡，後方則是延伸出一個長形的庭院，設計團將之設計成一個舒適的休憩區，以淺色棧台搭配灰色礫石鋪面，兩側點綴上以綠植為主的景觀設計，慵懶的休閒氣息自然散逸在空間之中；上層的居住單元則包含了兩個樓層並擴展到頂樓的屋頂露台，可以遠眺鄰近街景與遠方的雅典城市天際線。

保留原有的結構體，設計團隊利用透明與實體的建材，建構起整棟建築前後立面的幾合網格造型，這些材質包括了玻璃、木頭以及具紋理質感的深色灰泥。木結構除了作為立面視覺造形元素，亦同實用於門框、窗框、後院的景觀亭立柱以及屋頂花園的層架及天頂格柵，深灰色的灰泥牆面皆由專業工匠施作塗抹，此材質與色調也反映了室內整體裝潢的主軸色調與材質。

自然材質展現精緻奢華感

在室內風格營造上，設計團隊巧妙的以自然素材營造出精緻奢華卻又不張揚浮誇的高級質感。如戶外庭院的地面棧台、屋頂花園的矮牆長椅以及特別訂製的按摩浴缸使用的是奶油色的石灰華石，鋪陳在室內空間中，展現出低調細緻的精奢質感，前院台階與浴室洗手台使用的是大理石；地板、飾面、窗框及櫥櫃則以溫潤特質的木頭呈現，值得一提的是，主要的櫃體與飾面使用的是墨黑色的板材，洽與外牆主色內外呼應，而深色調更現大器沉穩，間階消弭了木頭素材的隨性感，使用同一色調的則是作為前院出入口的圍欄，堅固厚實的金屬結構，在視覺上卻呈現出如同木才一樣的溫潤觸感與延展性。除了石材與木頭之外，設計團隊亦使用了些許金屬材質運用在浴室鏡子與洗手台，仿舊的復古感與其他自然素材完美融和。

室內空間在材質上以協調的比例營造出和諧感，戶外空間如屋頂花園、二樓陽台及後院的色調與使用素材也彼此銜接串連，讓視覺美感環環相扣卻又不致造成審美疲乏。寬闊巨大的落地窗引入充分的外來光源，設計團隊在照明系統也非常用心，即使是像廚房這個比較靠屋宅內部的區域，也能感受到明亮的自然採光，並在光線的映襯之下，讓空間場域更顯華美敞朗。