創造風格美感兼具功能的上質優選

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-威盛亞亞洲有限公司、歐德傢俱竹北店

威盛亞高壓裝飾板×歐德系統傢俱

創造風格美感的上質優選

Artful Decoration

將表面裝飾板材視為居家空間中的藝術大師絕不為過，色彩調合、風格融匯與氛圍營造，板材都扮演了重要的角色，也讓設計師有更多發揮創意的靈感。本期DECO居家雜誌特別邀請專業設計師分享板材如何在居家設計中畫龍點睛，營造藝術性與功能性兼具的美感居家。

多樣化選擇豐富視覺美感

一個充滿視覺美感的品味空間該具備何種要件？歐德系統傢俱風瑞珍設計師表示，除了要掌握俐落線條、格局規劃及機能收納等條件之外，更要能貼合屋主生活需求，方能創造出溫暖舒適且兼具藝術質感的居家氛圍。在鋪陳空間美感這一區塊，牆面裝飾無疑是最重要的設計重點，板材的選擇更是提升牆面質感的決定性關鍵，而在所有裝飾板材中，風瑞珍設計師特別推薦「威盛亞高壓裝飾板」，「因為『威盛亞高壓裝飾板』的表面印刷有超過100種以上的花色，包含了暢銷石紋、流行木紋、素色、絲絨…等樣式，各種居家風格都可以完美融入，更重要的是兼具抗污性與耐久度，除了平時方便清潔整理之外，更不會在長久觸摸後輕易產生褪色等狀況，可以讓牆面質感長保光鮮亮麗。」

美感與機能兼具的高質感空間

風瑞珍設計師更接著表示：「威盛亞高壓裝飾板跟歐德系統櫃面材一樣都有方便清潔整理的共通性，系統櫃板材依照櫃體尺寸加工好之後現場組裝，完整且契合屋主需求的收納機能消弭了視覺上的凌亂感；高壓裝飾板亦可於現場黏貼，多樣化的花色選擇與系統櫃互相搭配，美感與機能兼具，更能創造出獨具風格的居家空間。」如案例空間中使用的威盛亞絲絨系列裝飾板，與黑鏡異材質結合並利用線條切割創造出俐落層次感，深灰色絲絨質地在燈光映照下折射出隱約低調的高級質感，內斂而不張揚；餐廚區餐邊櫃中段牆面貼綴的是威盛亞石紋系列裝飾板，營造出奢華感，也調和了周邊空間中大量運用的黑白色系，此區按照屋主平日想要小酌品酒的需求，希望打造出如同小酒吧的精緻時尚氛圍，白色銀狐紋路的點綴著實達到了畫龍點睛的效果。而在另一舊屋翻新的案例中，因為屋主想要方便好整理，抗污效果強的牆面，又不想使用油漆或木貼皮等較為常見的素材，風瑞珍設計師建議其選擇鴿灰色的絲絨系列裝飾板，搭配柔和的木頭家具，北歐清新風格自然呈現，營造空間性格就是如此簡單又有創意。

歐德系統傢俱 設計師 風瑞珍(左) 黃禎宇(右)