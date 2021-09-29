簡約科技風 烏克蘭辦公場域

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Andrey Aveenko

資料暨圖片提供-MONO architects

UKRAINE

科技未來風辦公場域

Biosphere Office

烏克蘭建築事務所MONO architects為Biosphere這個新興的家用清潔品牌設計了全新的辦公室場域。該辦公室的設計主軸不僅是創造出一個具開放感和有效率的工作環境，同時還須反映品牌生產與製造家用清潔產品的理念和價值觀，就是以環保再生為依歸，儘量使用可回收再利用的建材，最終MONO architects打造出一間深具未來科技感且各項機能皆齊備完善的舒適工作空間。

現代簡約設計突顯科技感張力

整個空間主體顏色為白色，略為低矮的天花輔以刻意外露的風管及光帶，營造出帶點工業風的科技感，尤其是燈光線條不侷限於直線，而是運用不同的幾何圖形與多重線條變化，在視覺上產生出層次感與躍動感，也讓視野隨之延伸，創造出流暢的動線錯覺。做為公司門面的接待區，呈現的是承襲自主空間的簡俐落風格，該空間最大的亮點就是由人造白石所製造而成的接待櫃台，鑲嵌於櫃台中的金屬圓球在第一時間吸引了所有人的目光，除了造型獨特，其不斷旋轉的狀態也象徵著公司業務的蒸蒸日上與前進創新，與東方風水學的概念不謀而合，而為了稍稍緩解接待區略為冷硬的高科技感，一旁的接待桌椅與裝飾毯則是選擇了繽紛的色系，搭配櫃台後方的綠色植栽，注入了一絲活潑的生動氣息。

辦公室內部也以簡練的現代風格貫穿全場，清爽的白色調依然為整場主軸，開放感十足的辦公空間提供了一個舒適宜人的工作環境，前後排的座位與座為之間安插的不是封閉性的隔板，而是與座位區相同排列的綠色植物，緩和了緊繃的工作氣氛，也讓員工在閒暇之餘可以藉由觀賞綠色植物帶來些許可放鬆心情的療癒感。此外從辦公桌椅的挑選細節也可以看出設計團隊的用心，座位中央隔板挑選的是鮮豔的黃色，桌腳則是帶點溫潤感的木頭材質，這些細節的雕琢都在無形中消弭了整體現代風格帶來的冰冷調性。

開放與封閉的膠囊空間協調作用

負責人的辦公室位於整個樓層的正中央，設計團隊明確地將開放的辦公區域劃分為Biosphere公司主要的兩個部門：居家產品與衛生清潔用品。而類似膠囊被雙層有色玻璃隔離起來的封閉空間，除了主管辦公室之外，其他空間則被規劃為不同用途的會議室使用。雙層有色玻璃選擇的是咖啡色系而非黑色系，除了低調不過於張揚之外，同時具備有隔絕聲音干擾與確保隱私的功能，可以在最大的限度之外提高注意力與工作效率，玻璃帷幕上的激勵標語在視覺上增加了變化性，也予人會心一笑之感。

特別值得一提的是，這些封閉的膠囊空間內使用的材質大部分都為回收再利用的環保再生材質，完整體現了公司的經營理念，而木地板、木製家具與木頭飾面具溫馨質感的特性，營造出寧靜平和的空間特質，也與開放場域中的辦公區有了視覺上的明顯區別。在開放與封閉的界線之間，MONO architects團隊以其獨特的設計手法，詮釋出了空間變化性的靈活度與豐富度。

在開放的辦公區域與規劃為會議空間的膠囊區之外，茶水休息間同樣結合了現代風格與舒適居家氛圍，讓員工可以在此小憩，緩解工作時的緊張步調，洗手間運用螢光綠牆面與鏡面反射，加上間接光帶的燈光烘托，讓小小的空間內呈現了張力十足的未來科技感，也可看出設計團隊在不同空間的細部營造，極力擺脫辦公室刻板冷硬的視覺形像。