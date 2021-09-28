【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

資料暨圖片提供-Alivar、B&B Italia ／栢悅國際、Draenert、Rolf Benz ／ D&L 丹意信實集團、Cattelan Italia ／弘第、Crate and Barrel、Muuto ／居雅堂（02-2732-2932）、美閣傢飾

Art Space

時尚風格家具 打造藝術寫意空間

在居家空間當中，家具往往是突顯屋主生活品味最重要的關鍵，而想要讓空間中自然而然地充滿雅致的藝術人文氣息，一件輪廓外觀與優美線條兼具的時尚家具，更是絕不可或缺的存在。

1 ⁄ 空氣美學

MUUTO Oslo 沙發系列出自設計師 Anderssen & Voll 作品，選用丹麥最著名紡織廠Kvadrat 布料，並在挪威西海岸所製成。造型簡約、線條優雅，以空氣美學為設計概念，纖細鋼腳搭配蓬鬆坐墊，坐感彷彿擁抱抱枕般的透氣舒適，達到絕佳的包覆感。（居雅堂）

2 ⁄ 獨特性格

由建築巨匠Piero Lissoni 為B&B Italia 設計的Eda-Mame，其有機形體靈感來自東方傳統美食─枝豆，具強烈設計感的外表為場域定義出極佳的空間感。弧形的曲線巧妙將高背椅、低背椅及腳凳融為一體，獨特的性格賦予Eda-Mame 更多可能性。（栢悅國際）

3 ⁄ 永恆纏繞

義大利精品家具品牌Bonaldo 的LOCK 單椅以一條緞帶繞出一個圓的設計概念，表達把重要的人們捧在手心的意象，意味著想守護他們，讓他們無時無刻感受到溫暖與安心的舒適感，有如家就像是我們永遠的避風港，一個無可取代的地方。（美閣）

4 ⁄ 不對稱曲線

Bella 長躺椅採當代設計，不對稱的曲線保證任何姿勢都能舒適斜躺。Bella 的圓錐形椅腳和曲折的輪廓，令人想起20世紀中期流行的北歐風格，完美的弧線、單邊扶手和開放性又廣闊椅側設計，搭配紋理分明的籃織布襯墊，讓外觀顯得休閒又平易近人。（Crate and Barrel）

5 ⁄ 東方意象

一道映入眼簾如潑墨畫般的渲染效果，是義大利家具品牌Cattelan Italia 透過餐桌Atlantis Crystalart 打造出滿載藝術氣息的餐食空間。玻璃材質藉由鍍印技術將黑、白色階調合，猶如在水中滴染水彩或油墨後，勾勒出恣意散漫的漸層感，展演雲霧繚繞的東方意象。（弘第）

6 ⁄ 輕盈飄浮

Labsdesign 為德國頂級家居品牌Rolf Benz 所設計的932茶几與933 邊几系列，平滑的桌面搭配輕盈的桌角結構，除了材質可以自由選配之外，各個元素都可以任意選擇獨立擺放或連結在一起，與全新VOLO 沙發系列搭配更可實現居家生活多元化的靈活配置。（丹意信實）

7 ⁄ 城市寓意

向來以桌腳造型帶出設計新意的Cattelan Italia，再度顛覆邊桌的落地形式，以高低落差的結構形體，堆疊出Skyline Wood-C 對城市的生動想像。猶如摩天大樓的外形縮影，依偎層疊的桌腳構造展演城市發展的蓬勃意象；於天際景觀之上獨有的桌面樣式，形塑出與生活共享的互動平台。（弘第）

8 ⁄ 奢華質感

德國家具品牌Draenert NIGHT 這張附有儲物空間的床頭邊几自成一格。圓環和底部拉絲黃銅色金屬讓它有著優雅的外觀，兩層儲物空間可隨意旋出放置自己喜歡的物品，金屬框架與自然石材或皮革的組成元素，使產品本身呈現奢華質感的外觀。（丹意信實）

9 ⁄ 對比衝擊

Alivar 的Compass 圓形餐桌以大理石紋檯面搭配義大利胡桃木質結構，兩種冷調與溫暖，質感完全不同的材質，在視覺上激盪出不同的對比衝擊，就像是一件精美的藝術品，以其優雅的工藝及獨特的細節設計，增添了起居室與用餐區的品味風格。（Alivar）

10 ⁄ 復古時尚

FRYE 是當現代經典、獨具風格的美式皮件品牌，和Crate and Barre 聯名系列中最令人驚艷的當屬讓人一見傾心的雙層FRYE 酒吧推車—經典外型，就像是美劇《Mad Man》場景中會出現的單品，充滿令人心神嚮往的六、七零年代復古時尚感。（Crate and Barrel）