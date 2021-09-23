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深淺木紋層次交織 打造自然溫馨北歐風居家

聯合新聞網 / 時尚家居

資料暨圖片提供｜歐德集團撰文｜謝佳真

「明亮與自然」是屋主對嶄新居宅的期盼，背負全家人的託付，歐德設計師陳彥霖與原居設計師張皓利用淺色調與豐富的木紋元素，搭建出徜徉於自然氛圍及簡約北歐風的溫馨居所，依據成員需求量身打造豐富的收納空間與多元色彩，在實用性和空間美感之間取得最佳平衡點。

清新北歐風為美學基底，巧搭木紋造型設計

推開家門，落塵區的粉色幾何地毯首先映入眼簾，讓外界的沙塵在此止步。右側木格柵樹枝佐搭白色小屋作為隔屏，彷彿對歸人宣告「歡迎回來」的溫馨訊息，也化解進門見灶的風水疑慮。白色屋型展示框是屋主對家庭溫馨意象的投射，擺上綠植栽，為家居氛圍挹注幾許森林氣息，選用人字型木地板增添溫潤感，創造延伸性更佳的視覺效果。

白色木紋系統櫃自玄關延伸至客廳，精巧串連空間，豐富收納機能。鞋櫃下方懸空，放置常穿的鞋子並讓櫃體看起來更輕盈；鏤空部分作為飾品展示及小物收放，右下角特別設計造型支架方便屋主存放酒品。考量屋主有欣賞影片需求，設計師打造電動投影布幕，成就家庭小劇院的尊榮感，電視牆選擇輕淺藍搭配木質的淺褐色調，為滿室注入清新雅致。

客廳與餐廚區上方有一道橫越天花的大梁，設計師以木紋包覆弱化空間壓迫感，並延伸轉折至廚房立面柱體，虛化梁柱、賦予暖心氣息，還能明確界定視線走向與客餐廳區域分野，讓空間更有型。

多功能規劃 靈活切換使用場景

為取得更寬闊的空間，將原本的封閉式廚房改為開放式，同樣利用木紋與白色調打造中島櫃體，與白色的流理台和櫥櫃互為呼應。中島檯面設置IH爐方便屋主料理食材，下方則為隱藏式收納設計，完美藏匿垃圾桶和廚餘，維持廚房美觀整潔。實木餐桌緊靠中島，兩者互為延伸，餐桌可當作備料區，中島也能烹煮火鍋變身第二用餐區，一家人在冬日盡情享受現涮熱食的過癮。

由於不時有親友來訪、大型露營用品需要收納，以及孩子的遊憩需求，因此設計師利用「Order多寶閣」，架高地平打造和室空間，巧妙融合上掀櫃搭配堅固靈巧五金，量身訂作多元收納，成就親子互動的遊戲間及客房之多功能室，彈性而靈活的應用，高度客製化優勢在此展露無遺。

多元生活表情 私領域蘊藏繽紛玄機

為了讓公私領域呈現不同的繽紛風景，在色彩使用上更顯多元。主臥室選用直紋木地板與公領域作區隔，藕色系床頭牆面搭配頂天立地的淺色木紋系統衣櫃與床頭小櫃，呈現簡約典雅風采。透過馬卡龍多元亮麗色系，女孩房選用粉橘跳色，弧形柔化房間線條，結合粉白衣櫃及尺寸恰到好處的小書桌放置牆角，將空間利用效率最大化；男孩房以海水藍、天空藍與暖橘系跳色漆成山形，與藍白相間衣櫃交織出豐富層次，為學齡孩子營造充滿童趣小天地。

《時尚家居100》
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