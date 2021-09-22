重造老舊住宅 置身明亮空間

【DECO雜誌】

撰文者-DECO雜誌

攝影者-Corey Gaffer Photography

資料暨圖片提供-Studio BV

AMERICA

繽紛妝點藝術共享空間

The Coven

「The Coven」是特別針對女性及跨性別者設計的專屬共享空間，位於美國明尼蘇達州聖保羅市的這間旗艦店，負責改建的設計工作室Studio BV將原本陰暗且充滿歷史感的老舊住宅轉變成一個明亮溫暖的空間，鼓勵女性平權並為未來建立一個厚實的基礎，設計的最終目的是希望賦予在此空間中活動的人們蓬勃積極的能量，並營造出一種社區歸屬感與平權意識。

融入歷史細節的獨特設計

接待處與開放式休息區充分利用了原建築挑高的天花板、良好採光動線以及豐富的歷史元素特色。設計團隊將原本空間中的歷史細節謹慎地處理與復原，如磚砌牆以及白色灰泥牆…等，再另外添加獨特的專屬訂製元素，藉以烘托充滿復古質感與歷史底蘊的建築細節。特別訂製的接待櫃台由柔軟觸感的布飾製作而成，在前門接待處營造出居家溫馨感，入口處的地板上則鋪設上有The Coven標誌的馬賽克地板，搭配上裝飾照明系統，讓來訪者在第一眼即對入口處留下深刻的印象，並能以放鬆愉悅的心情入內享受這繽粉多彩的共享空間。

出乎意料且不受侷限的色彩與材質運用反映了喜愛「The Coven」的族群的獨特性格。位於開放空間內的客製化咖啡吧台是協同工作區及特別事務區兩個區域共享的社交中心，充滿女性氣息的地板選色與訂製家具，使這一區籠罩著活潑生動的氣息。最特別的是「The Coven」的創立宗旨「Do the most good.」被設計為文字標語運用在磚牆的排序上，簡單又直接的為這個空間提供了大膽而又強力的精神印記。Studio BV創始人兼首席執行官Betsy Vohs表示：「透過空間中所陳設的設計與藝術元素，用以串連與啟發會員的創意與活力，讓The Coven就像磁鐵一樣吸引有同樣正面能量的成員，並在社區中扮演重要的角色，而藉由紋理雕飾與色彩搭配放大了歷史建築的細節，同樣也能創造出對該空間的認同感。」

藝術品陳列創造多元化空間

樓層與樓層之間的連接樓梯是一個突破且相當具存在感的設計，將一樓的開放共享空間與低樓層的辦公隔間套房串連起來。低樓層的私人辦公室整體氛圍舒適自在，雖然是封閉的空間卻依然保有明亮迷人的特質，漆成白色的灰泥牆面磚砌天花板以及隱藏的壁龕就像是一個背景板，在亮麗的多彩圖騰與繽紛家具映襯之下毫無違和之感，新舊融合的設計細節在不經意處被發現，創造出許多令人愉悅的驚喜感。

無所不在的藝術作品是The Coven整個空間內最大的亮點。The Coven支持當地的女性藝術家，不論是壁畫、編織品、畫作、掛毯、磁磚、版畫與擺件…等，皆由這些才華洋溢的女性藝術家操刀創作，這些充滿個人特色且多元化的藝術創作可以說是The Coven最引以為傲的資產與特色，這些創作能量也與該品牌長久以來尋求成為社區中的重要存在的理念不謀而合，來訪者不僅可以來此享受舒適宜人的空間，也可以在欣賞這些藝術創作的過程當中感受到真善美的昇華意境，空間與藝術的結合也讓心靈層次更為提升。