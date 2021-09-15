西班牙建築風格小樓The Cloister Apartment

【DECO雜誌】

攝影者-感光映畫、覃昭量、 花生工作室

資料暨圖片提供-WJID

中國

重返舊時代美好底蘊

The Cloister Apartment

位於上海復興西路的修道院公寓（The Cloister Apartment）建於1930年，是一座西班牙建築風格小樓。修道院公寓與教會無關，由「cloister」一詞直譯而來，名字來源可能是住宅左側的永福路舊時叫「古神父路」。這一單詞同時也有迴廊的意思，因此也有人將這座公寓稱為「迴廊公寓」。這座老建築保留了年月的風光，觸摸城市肌理，記錄一份老上海的風華記憶。彷彿，打開這扇穿越時空之門，就回到了璀璨與帶有蓬勃生機的舊上海。

保留舊建築的風格元素

在歷史建築修繕過程中，原本代表西班牙典型建築風格的元素被尊重與保留。一扇線條優雅的拱門，作為視覺序曲，帶人重回時光迴廊。舊時的花廳經由設計師黃全的改造重生，在保留原有經典的基礎上，經由深思熟慮的改造與設計方案，使舊上海在當代又誕生了「新戲碼」。

面對珍貴的老建築，黃全探索其中的細枝末節，在理性中傾注了更多的感性思考，考據建築的一磚一瓦，將風情引入，釀造空間情緒。透過細花樣的西班牙式鐵藝花窗傳遞一份老上海的洋腔，使線條在空間各處如菁如蔓延伸，傳遞一份舊上海記憶的溫度與情懷。本著對歷史保護建築本身的尊重，設計師修舊如舊。整體結構、鑄鐵窗柵、地磚等彌足珍貴的物件，都一併保留，延續其經久不衰的生命力，以老建築訴說著城市的過往，將建造者的風格悅納其中，使新故事紋絲合縫地在這裡生長。

妙趣橫生的現代藝術空間

花廳，舊時宅邸中的客廳，主人的品味與門面所在。通過一片輕鬆愜意的閱讀區，設計師圍合出一片陳列與展示的區域，將復古與新潮同時保留。仍是老花廳，卻有現時把握，讓新思想誕生，催生新的藝術風格迸發。花廳整體空間構築精妙絕倫，透出輕鬆與摩登，有時尚手繪那般的輕描淡寫。白牆壁與復古黑的搭配優雅沉穩，將這種復古文化的氣場鋪展傳遞。空間陳列有儀式感的魔法，透著修道院公寓的神秘感，以多色元素、裝飾混搭出建築的明麗節奏，呈現Art Deco風格的經典意味。石材質壁爐、大理石茶几、藝術擺件陳列，玩味藝術感官中，傳遞海派精緻，糅合當代空間藝術的先鋒態度。空間中的家具為設計師黃全原創設計，形神兼備，考究低調，注重形態美與舒適感。

老建築的改造以解構式的現代藝術語言呈現。空間妙趣橫生，古典意味的西班牙螺旋柱莊重、肅穆、浪漫。古典元素與前衛藝術邂逅，帶來思緒靈感。色彩運用與空間設定調和出一處自由沉溺的烏托邦，讓觀者在飄忽思緒，抵達未知之域。大面積的採光鐵藝窗是建築內部的節奏與律動，線條、質感與建築淡黃色外牆面、屋頂紅色筒瓦緩坡屋面和諧成調。明月風光透過梧桐樹的枝葉流淌，光影搖曳中裝飾出愜意舒泰的自在時光。上海的四季在窗外更迭，屋裡廂的藝術味在空間演繹。篩落光影，端起杯盞，手扶書卷，溫和雋永的氛圍一以貫之。復興路上喧聲不斷，蔥蘢樹影的記憶繾綣。一念之間，恍惚又是華洋集聚的舊時光。