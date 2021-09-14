日本新型態綜合性藝術節 Reborn-Art Festival

【DECO雜誌】

利他與流動性共感場域

Reborn-Art Festival

「Reborn-Art Festival」2017年首次於日本東北宮城縣的石卷／牡鹿地區舉辦，以豐饒的大自然為舞台，與在地居民共同創造出讓人能夠盡情享受「藝術」、「音樂」、「美食」的新型態綜合性藝術節。

即將舉辦第三屆「Reborn-Art Festival」的2021 年，亦為日本311大地震十週年。以宮城縣石卷市區與牡鹿半島為主要舞台，本屆藝術節將分為夏季與春季的兩個展期舉辦。311大地震發生時，石卷／牡鹿地區為受災嚴重的區域之一。如今來自國內外的23組當代藝術家前來此地，接觸此地的風俗民情，進行藝術創作與舉辦音樂活動。還有從日本各地前來的名廚，透過與當地居民的交流、與當地食材的相遇，提供「只有這裡才能品嚐到」的美味料理。希望這個創造許多「相遇」的地方能成為一種契機，讓各種連結地域復興與地方振興的循環生生不息。

Takeshi Kobayashi 小林武史 x wow x daysyballoon

Kyota Takahashi 高橋匡太

本次由知名音樂製作人小林武史擔任總策展人，獨立策展人窪田研二負責夏季展期的藝術策展。時值311東日本大地震十週年，主題「利他與流動性」聚焦從土地而生的復興與新的循環，強調為他人著想、非利己的「利他」之心，並重新面對在流動性之中，形塑新的日常與本質的想像力與關係性。

Ai Iwane 岩根愛 COHO

總策展人小林武史表示：「在大地震發生十年之後，處於疫情時代之中，我們知道人類所知與所能夠掌控之事是有限的，如今我們必須內心自我警惕。而Reborn-Art Festival所扮演的角色，是將大自然及宇宙的一部分與連結，透過想像力與創造力補足與描繪，讓我們懷抱著喜悅的心情，盡情樂在其中，並將之留在記憶深處。利他與流動性，那是表現的新趨勢與共感場域的創造。」

tsubasa kato 加藤翼