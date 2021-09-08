寬闊室內又能有個人時光 「Big and Tiny」親子共享空間

【DECO雜誌】

攝影者-Pixel Lab

資料暨圖片提供-ZOOCO ESTUDIO

親子同樂共享空間

Big and Tiny Silverlake

可以讓一個家庭中的所有成員都能在此盡情享受屬於自己的時光，並滿足不同的娛樂需求，「Big and Tiny」這個親子共享空間就是在這樣的想法下誕生的，繼在Santa Monica開設了第一個空間之後，該品牌選擇了加州的Silverlake做為其第二個空間的落腳地。

聲學隔離的活動空間

Big and Tiny Silverlake佔地面積約467平方米，最大高度6.50米，其最大的特色是由刻意外露的木桁架羅織建構起的舊廠房式建築，原本內部空間的隔間結構完全拆除，使之成為一個完整的開闊空間，設計團隊再設計出幾個高度不同類艙房隔間的封閉量體，規劃為洗手間、廚房及會議室等不同功能的活動場域。

根據設計團隊表示，該項目是根據兩種不同規則設計的：第一個是創造兩個不同的空間，彼此在聲音傳播上是相互分開的，該空間提供給成人及孩童使用；第二個則是在兩個空間中規劃出開放型式的正方形隔間，讓須隱私的多用途場所圍繞著這個正方型排序得到最有效率的空間運用。

設計團隊建造了一個隔絕的牆面，將整個廠房建築分割為兩個部分，牆面在隔絕聲音的基礎下，藉由反射鏡讓兩個不同空間的聲音能夠更完整的覆蓋彼此的區域，再運用重複性的建築模組，有規畫性的擴展與壓縮，將周邊場地完整運用，這樣的設計能夠讓孩童在這種規劃之下盡情參與所有的活動並使用此區擺放的設施。

不同素材的多層次運用

設計團隊嘗試使用多樣的素材運用在空間之中，試圖創造出更為豐富多樣的視覺效果，這些材料包括了木材、鏡子、軟木、毛氈及紙板。木材為主要的結構元素，運用在大多數的家具當中營造出質感，並且定義不同場地的領域規劃，中央牆面上的鏡子放大了孩童與成人的共享空間，營造出更為寬闊開放的錯覺演示，軟木及毛氈則覆蓋在某些立方體牆面或踢腳板上，此外軟木材質亦同時運用在展示櫃與陳列架。

在空間的使用用途上，設計團隊在兒童區與成人區皆建造了兩個立方體結構，針對使用族群賦予不同的功能，並在兩個區域的中間區塊再設計出一個立方體結構與孩童區相連，充當兒童派對的使用場所，每個立方體之間皆透過由木板條製成的格柵或牆面曲線連接。看似開放同樂的場所卻又顧及到不同的使用族群規劃出各自適宜的專屬空間，並且不互相干擾，讓前來放鬆的每一個人都能找到自己喜歡的角落，度過愉快的時光。