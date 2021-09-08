【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-羅特麗磁磚、KEOPE、CODICER／漢樺磁磚、INTARSI／新睦豐、冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、白馬磁磚、帝凡諾時尚磁磚、新元石磁磚、皮爾卡登瓷磚、柏拉圖瓷磚

Different Pattern Collage

異紋路拼貼

玩翻磁磚 百搭創意

磁磚製造技術的精進及花紋的推陳出新，不僅賦予磁磚運用更多元化的選擇，亦擺脫以往單一款式的搭配方式，激盪出各式不同圖案紋理、大小尺寸等百搭創意，石紋配木紋、木紋配花磚、深色配淺色、平貼配人字貼…，開啟磁磚搭配無限可能的新世代美學。

Mix and Match

混搭異花色

有別於採用同一花紋舖貼於地、壁面的作法，隨著磁磚設計款式的蓬勃發展及逼真細緻的擬真技術，以不同紋路、不同顏色或不同大小等磁磚的搭配手法，詮釋出空間各式獨樹一格的創意，令人驚見磁磚源源不絕的百搭美學。

擁有進口歐洲一百多個系列、三千多樣產品的漢樺磁磚建議，有著美麗石紋的大理石紋磚，若使用兩種不同花紋與色系去拼貼，利用紋路的差異感，以及不同底色面感去作混貼，能形成一種和諧的對比，而在尺寸與方向性經過分割設計，就能營造一種高貴又有設計線條感的視覺意象。另外，也有大理石磁磚是在尺寸內本身就設計好拼花效果，直接舖貼就能產生交錯美感。

KEOPE-9CENTO系列，將不同顏色與紋理完美組合、拼花而成的metamorfosi大理石紋磚，在一塊磁磚上覆蓋著多種幾何形狀的稀有美麗石紋，帶您進入美麗新境界。（漢樺磁磚）

引領MIT國產磁磚與國際同步潮流、堅持作最高品質的冠軍磁磚，以90×90、60×120公分的國際規格，設計製造出賦予新的優雅與現代感的多款石紋磚，不但可自由裁切，應用更靈活，同一款花色高達15個面完全不重複，讓空間藝術無限自由表達。不管是以不同的石紋肌理，抑或不同的深淺色系來搭配，皆可跳脫一般常見的單一同款花色，讓空間更有層次感。

新世紀系列-金鑲玉＋爵士白，地面以黑、棕色基底帶有白色自然紋理的金鑲玉，搭配壁面灰、白紋路交錯的爵士白，對比色系構築空間豐富層次，烘托出尊榮典雅風範。（冠軍磁磚）

連續多年榮獲台灣精品獎的白馬磁磚，提供全系列磁磚產品，多樣設計、花色豐富，滿足各種空間設計和功能性的需求。想同時擁有石材與木頭的自然紋理，又能兼顧耐磨耐用、易清潔好保養，以宛如天然石材渾然天成的花色肌理展現自然風采的石紋磚，搭配融合堅硬石英瓷板與溫潤原木美感的木紋磚，令人彷彿置身於大自然，感受與山林和諧共處的極致舒壓體驗。

挪威森林二代＋雅緻二代，壁面自然清晰的木質紋理與層次，獨特的立體模面，更將觸覺感受突顯出來，搭配地面自然的石材肌理，營造簡約、舒適又實用的生活空間。（白馬磁磚）

六本木系列，同步義大利最新數位印刷技術，完美呈現天然木質真實紋理層次，在交錯舖貼染灰木紋磚之中，以直線狀原木色系作跳色，打造磁磚極具創意視覺效果。（新元石磁磚）

天藝系列，數位雙塗層工藝，質感霧面隨著光影角度變化而顯出微亮質感，挑選同系列不同紋理、深淺色系，以及不同尺寸的橫、斜不同方向舖貼，開創空間新視感。（柏拉圖瓷磚）

崎亞系列，在80×80公分正方形木紋的2個角落，添加了如寶石般瑰麗的藍色版岩色塊，再運用木質溫暖均勻及脊狀粗細不同的紋理特質，呈現出宮廷般高貴的質感。（羅特麗磁磚）

Tile and Geometric Shape

點綴花磚和幾何形

隨著磁磚尺寸越來越大的潮流，與其對應的小尺寸磁磚在花色與形狀也發展出多樣化，從多彩的顏色、到豐富的圖案，以至六角形、菱形、正方形、長方形、橢圓形等五花八門的幾何形狀，不管是單獨使用、抑或與大磚、素磚做搭配，為磁磚挹注活潑、復古、優雅、北歐、個性等多元化風格樣貌。

新睦豐代理的義大利INTARSI，將文藝復興時期的鑲嵌工藝完美呈現在20×20公分的花磚上，運用鑲嵌木材和大理石製成一組組非凡的裝飾模面，把精巧的工藝藝術轉化為落實於生活空間的美學磁磚，創造出最大的功能性。9種花色隨機混出，重新詮釋了材料和顏色，創造出絕美的圖案，靈活適合各種不同風格空間，煥發獨一無二的藝術新生機。

INTARSI-GLAM系列，運用文藝復興時期的鑲嵌工藝，同時結合了精美的大理石和木質效果製成一塊塊非凡的裝飾圖案花磚，復古調性之中散發一種持久、永恆的魅力。（新睦豐）

承襲義大利精密工法的帝凡諾時尚磁磚，揉合時尚、藝術、尊貴的設計想法，為磁磚開啟更多樣的面貌與可能性。摩洛哥系列靈感來自熱情的異國風情，充滿豐富圖紋和活躍、鼓舞人心的設計，傳達出熱帶國度悠然且迷人的生活態度；多變及新穎的花色款式，大膽的搭配創作，驚豔視覺享受，推翻所有制式的格局，透過色彩語彙的微妙串連，將熱情的態度表露無遺。

摩洛哥系列，來自熱情異國風情的靈感，充滿豐富圖紋和活躍、鼓舞人心的設計，傳達出熱帶國度悠然且迷人的生活態度，打造獨特性、與眾不同的個人品味。（帝凡諾時尚磁磚）

跳脫四方形的磁磚印象，皮爾卡登瓷磚的鑽型六角磚系列為特殊蜂巢形設計，26×30公分的規格能克服地面不平整與洩水坡度等施作問題，從多款顏色與圖案的素磚、花磚的六角磚穿插舖貼，抑或搭配石紋、木紋磚，能創造出新穎的拼貼視覺，為空間增添色彩與話題性，玩出大膽跳色與創意布局。

鑽型六角磚系列，跳脫四方形磁磚印象，特殊蜂巢形設計的六角磚，搭配石紋、大理石紋、花磚等多種紋理，能創造出新穎的拼貼視覺，增添空間色彩與話題性。（皮爾卡登瓷磚）

高登系列，以深色版岩磚橫貼地面，壁面則採用淺色直式錯貼，並以幾何形狀花磚拼貼成直條點綴及大面積裝飾其間，增添耐人尋味亮點，開創出空間新的視覺態度。（柏拉圖瓷磚）

CODICER-SONAR系列，跳脫以往非素色即花磚的固有型態，水磨石六角磚和正方形兩種尺寸，同一紋路搭配不同形狀，營造線條上的變化感，構築引人入勝樣貌。（漢樺磁磚）

新絲路系列，從地面到壁面的灰色石板磚，金屬條收邊點綴，牆面運用同色不同模面的小尺寸條狀人字拼貼混搭，讓同色磁磚也能擁有百變玩趣，充滿玩味的低調奢華。（馬可貝里磁磚）