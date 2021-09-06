老屋大翻新 多彩英倫風復古退休宅

【DECO雜誌】

攝影者-French + Tye

資料暨圖片提供-Studio Ben Allen

英國

英倫風復古實驗宅

The House Recast

倫敦設計工作室Studio Ben Allen針對一棟維多利亞風格房屋所進行的「豐富而有趣」的翻新整修，獲得了「Don't Move, Improve!」的最佳新居改建（Best New Home Improvement Project）獎項。名為「The House Recast」的設計項目是今年競賽的總冠軍，該競賽由New London Architecture (NLA)每年舉辦一次，旨在展示英國首都住宅的多樣性。

豐富多彩的染色混凝土設計

「The House Recast」位於北倫敦，一對退休夫妻請Studio Ben Allen的設計團隊為其原本生活空間有所侷限的屋宅，進行佈局重整及新增一間廚房及兩間衛浴。主建築師Omar Ghazal與Ben Allen決定利用該項目進行異地製造技術的實作，以及將染色混凝土運用到整體結構牆及建築飾面的細節整修上，就像是一個建材的實驗平台。「這種方法的靈感來自周圍的維多利亞式建築，」建築師們說道：「磚砌建築可呈現出圖案及裝飾細節，同時也是一種承重建料，而透過在異地預鑄製造則能增加工程進行時的速度及控制成品的品質。此外就豐富性而言，顏色與材料的使用也是受到維多利亞時代建築的啟發。」

整個翻新後的屋宅以各種方式使用彩色混凝土，包括用於支撐二樓浴室的鮭紅色結構牆板、綠色圖案的柱子及橫樑；從後花園的角度視野來看，混凝土框架形成了一個十字形，也定義了一樓與二樓的空間佈局，印在混凝土十字型框架上的扇型浮雕也同時運用在二樓衛浴的格子窗框上，不同顏色同元素的設計圖騰互相輝映，設計上的奇巧在視覺上呈現了絕妙的效果。

重新佈局優化動線空間

在經過擴建翻新的廚房內，綠色結構牆柱與鮭紅色的混凝土樓梯、櫃檯、水槽及中島台形成鮮明對比；二樓浴室的浴缸、櫃檯、洗臉盆及長凳都是用綠色混凝土澆築的，有助於營造出一種土耳其浴室般的感覺。經過擴增的廚房上方創建的空間將這個空間與一個新的彎曲夾層視覺連接起來，這個雙層樓高的挑高空間讓日光能輕易穿透到房子的中心，改善原本窄小格局的陰暗；此外自然光還能通過位於百葉窗拱形天花板上方的天窗進入廚房，二樓的浴室也使用相同的彎拱天花板形式，拱形天花板的曲線與整個新空間的開口相呼應，彎拱形式也同樣運用在連接廚房與休憩區的拱形窗道。

為了測試異地施工是否能縮短小型住宅的施工時數，The House Recast中使用的幾個混凝土結構元素是預製的，以減少現場的施工時間，如擴建部分的主框架和牆壁在短短三天內就建成了，夾層內使用的欄杆也視為一組獨立的元件，特別訂製的欄杆其格柵圖騰與屋宅後立面的圖案同為扇形圖案，是由建築師使用電腦控制的銑床切割而成，足見其在小細節的營造與雕琢，也讓整棟翻新過後的屋宅處處可見細微的小驚喜。