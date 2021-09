現代東方園林雅院 隱身農村的複合式空間

【DECO雜誌】

攝影者-Haha Lu

資料暨圖片提供-DA XIANG Design Studio

中國

現代東方園林雅院

On the Rooftop, Under the Sky

位於嘉興海寧許村工業區,於一座工廠屋頂之上,興造一座雅院,取名小雅。會客、餐飲、辦公功能糅合其間,突破單一的工作模式,擴寬生活的廣度和深度。如何處理建築與環境的關係,成為設計最先研究的重點。場地毗鄰城市主幹道,周邊農村自建房林立,設計師以綠植為牆垣,屏蔽道路喧囂與錯亂的視野,以現代園林的手法詮釋東方園林之意境,營造此地在城如在野的氛圍。

豁然開朗的庭園雅趣

利用屋頂平台自然視線差平衡周圍軸線,再利用生物本能的趨光性讓觀者自然做選擇題:即使隔開室內和室外,當你站在屋裡,也能看天看景。整個建築被打開,內外與空間互相滲透,既開闊又封閉。小雅的意趣在轉字著墨,抵達的方式不是平鋪直敘,而是由辦公層向上經過一個極暗空間,光線驟然變幻,樓梯間成為龐大的空間轉換器。拾級而上,路過玄關通往園林小徑,兩葉懸浮屏風,隔而再隔,簡短路程,兩處透景,轉折之間,豁然開朗。

迴廊設計與遊覽動線相互重疊,自由漫步的模式成為人與場地互動的契機,遊玩的趣味性是景觀設計的出發點。預想中,人是赤腳而行的,伴隨木、石、岩、沙的質感與溫度的變化,觸動腳步神經,觸覺與視覺自然聯動情緒,人在行進過程中回歸純粹。開闊的小雅後園,遊廊高低曲折,迂迴延伸,白色片牆就是那「半遮面」的琵琶,穿插入視野,部分景觀從其後流露出來,幾何樹牆藏匿了長廊末端,讓片牆之後的空間可以想像,但不能洞穿。

窄邊落地窗最大限度的將窗外之景拉進視野,隨窗入畫,隨景入室,消弭邊界,達成室內與室外的聯通。場所設有兩落水院,中心水院取天空之景,以水為鏡,光影折射入餐廳與會議室,疊水景觀不斷向室內延伸。光影之美,時日動人。

光影變化成華麗背景

建築體量的擠壓錯動,產生一系列奇妙的邊角空間,這些空間一方面將光帶入室內,另一方面巧作庭院之用。前廳如屏風一樣置地的「雲霧松林」背後是一隻探頭出來的小鹿,成為最調皮活潑的色彩,呼應小雅的空間主題。《詩經‧小雅‧鹿鳴》,以鹿鳴食蘋起興,表現待客之儀,以燕樂嘉賓之心,設計師巧用其寓意,營造人與空間的共鳴。

陰影是構成人情感圖像的元素之一,人群、光線、空間中的氣息,在不同時段悄然變化。餐廳局部以格柵作頂,正午是光線滑落的最佳時段,陰影躺入牆面,成為賓客用餐時變幻的背景畫。格柵的元素使用在場所中層出疊見,空間成為異化的日晷,梳理陽光使整個場景充滿流動之美。隨時辰斑駁的光影像雲霧、像電光,讓「霧凇」搖曳流動。

東方園林,妙在可用假山、小橋、春池等微景觀微生態來寓意嚮往大江大河大自然的意圖,也就是「疊山理水」,以小見大。在小雅,求得和而不同:意於用東方園林的理念打造出融入幾何格律,植被、建築、水景等元素的西方園林景觀,以簡潔的立方體塊概括自然之石的重疊,疊水與疊景結合,形成統一的視覺元素。

分鏡式的取景定義牆體與窗戶的邏輯,會議室內,視野被豎向的片牆切分,左眼是寬敞的室外空間,右眼是封閉的會議空間。綠意頻現,窗明几淨,使人忘卻自己正在屋頂,只覺身處小庭春院,這正是小雅的本意。