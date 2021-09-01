現代東方園林雅院 隱身農村的複合式空間

【DECO雜誌】

攝影者-Haha Lu

資料暨圖片提供-DA XIANG Design Studio

中國

現代東方園林雅院

On the Rooftop, Under the Sky

位於嘉興海寧許村工業區，於一座工廠屋頂之上，興造一座雅院，取名小雅。會客、餐飲、辦公功能糅合其間，突破單一的工作模式，擴寬生活的廣度和深度。如何處理建築與環境的關係，成為設計最先研究的重點。場地毗鄰城市主幹道，周邊農村自建房林立，設計師以綠植為牆垣，屏蔽道路喧囂與錯亂的視野，以現代園林的手法詮釋東方園林之意境，營造此地在城如在野的氛圍。

豁然開朗的庭園雅趣

利用屋頂平台自然視線差平衡周圍軸線，再利用生物本能的趨光性讓觀者自然做選擇題：即使隔開室內和室外，當你站在屋裡，也能看天看景。整個建築被打開，內外與空間互相滲透，既開闊又封閉。小雅的意趣在轉字著墨，抵達的方式不是平鋪直敘，而是由辦公層向上經過一個極暗空間，光線驟然變幻，樓梯間成為龐大的空間轉換器。拾級而上，路過玄關通往園林小徑，兩葉懸浮屏風，隔而再隔，簡短路程，兩處透景，轉折之間，豁然開朗。

迴廊設計與遊覽動線相互重疊，自由漫步的模式成為人與場地互動的契機，遊玩的趣味性是景觀設計的出發點。預想中，人是赤腳而行的，伴隨木、石、岩、沙的質感與溫度的變化，觸動腳步神經，觸覺與視覺自然聯動情緒，人在行進過程中回歸純粹。開闊的小雅後園，遊廊高低曲折，迂迴延伸，白色片牆就是那「半遮面」的琵琶，穿插入視野，部分景觀從其後流露出來，幾何樹牆藏匿了長廊末端，讓片牆之後的空間可以想像，但不能洞穿。

窄邊落地窗最大限度的將窗外之景拉進視野，隨窗入畫，隨景入室，消弭邊界，達成室內與室外的聯通。場所設有兩落水院，中心水院取天空之景，以水為鏡，光影折射入餐廳與會議室，疊水景觀不斷向室內延伸。光影之美，時日動人。

光影變化成華麗背景

建築體量的擠壓錯動，產生一系列奇妙的邊角空間，這些空間一方面將光帶入室內，另一方面巧作庭院之用。前廳如屏風一樣置地的「雲霧松林」背後是一隻探頭出來的小鹿，成為最調皮活潑的色彩，呼應小雅的空間主題。《詩經‧小雅‧鹿鳴》，以鹿鳴食蘋起興，表現待客之儀，以燕樂嘉賓之心，設計師巧用其寓意，營造人與空間的共鳴。

陰影是構成人情感圖像的元素之一，人群、光線、空間中的氣息，在不同時段悄然變化。餐廳局部以格柵作頂，正午是光線滑落的最佳時段，陰影躺入牆面，成為賓客用餐時變幻的背景畫。格柵的元素使用在場所中層出疊見，空間成為異化的日晷，梳理陽光使整個場景充滿流動之美。隨時辰斑駁的光影像雲霧、像電光，讓「霧凇」搖曳流動。

東方園林，妙在可用假山、小橋、春池等微景觀微生態來寓意嚮往大江大河大自然的意圖，也就是「疊山理水」，以小見大。在小雅，求得和而不同：意於用東方園林的理念打造出融入幾何格律，植被、建築、水景等元素的西方園林景觀，以簡潔的立方體塊概括自然之石的重疊，疊水與疊景結合，形成統一的視覺元素。

分鏡式的取景定義牆體與窗戶的邏輯，會議室內，視野被豎向的片牆切分，左眼是寬敞的室外空間，右眼是封閉的會議空間。綠意頻現，窗明几淨，使人忘卻自己正在屋頂，只覺身處小庭春院，這正是小雅的本意。