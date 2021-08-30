舒心怡情 療癒系家飾品

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Saint-Louis／栢悅國際、Swarovski、Tom Dixon、Holmegaard／北歐櫥窗、Dior Maison

RELAXING TIME

舒心怡情

防疫生活覺得窩在家很無趣嗎？充滿療癒感的家飾品為你的居家日常增添情趣，舒緩焦慮心情。

繽紛艷彩

由Cordelia de Castellane為Dior Maison設計的繽紛艷彩水果系列充滿了生活的樂趣，是一場精緻的夏日插曲。彷彿可以聞到令人難以抗拒的果香，這些色彩鮮豔的作品通過非凡的技藝展示了草莓、檸檬、西瓜和鳳梨，凸顯出手工吹製玻璃的美感。

剔透藝術

水晶品牌Saint-Louis為了紀念成立於1911年的Blue Rider運動以及發起的表現主義繪畫，特別以鮮豔色彩重新發行了騎士棋子，讓玩家享受充滿挑戰又尊榮的對弈時刻，不只可以為休閒生活增添樂趣，還可以欣賞水晶棋子在光影折射下的剔透藝術感。

浮水花卉

由丹麥皇室認證的玻璃工藝品牌Holmegaard與日本設計師柴田文江攜手推出的嶄新花器《CADO華道 雙用玻璃花器》，藉自日式插花「華道（Kado）」及春日裡櫻花樹的盛放姿態完成由上下二層組合而成花器，營造浮水花卉的唯美景緻。

如花美綻

Swarovski今年全新推出的Garden Tales系列，以優雅的極簡主義為靈感，透過Swarovski水晶刻劃出片片花瓣，搭配上柔和的金色線條，展現花朵綻放的美態，放入Garden Tales裝飾花瓶中，更顯精緻優雅。

品酩神器

Puck冰球酒器系列是知名設計師Tom Dixon與自家餐廳的頂尖調酒師共同研發設計，藉由波蘭職人口吹玻璃技藝，形塑出圓柱、錐形、球體等各種幾何形態，淡淡渲染墨黑色的厚實圓盤杯座，令人聯想起刺激趣味的冰球遊戲，質地輕巧卻在視覺上極具份量感。