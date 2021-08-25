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純淨如雪色系 營造寧靜居家氛圍

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Muuto ／居雅堂、 Crate and Barrel、Vitra ／ 北歐櫥窗、HERITAGE、 Versace Home

SNOW WHITE

純淨如雪

純淨如雪的白色為炎熱酷暑帶來一絲輕涼感，也營造出寧靜平和的居家氛圍。

俐落簡約

CCrate and Barrel當代經典設計的Sonoran沙發，舒適的椅墊與外型，是外觀和功能完美結合的代表作。俐落、精美、簡約設計可以融入各種室內風格。Sonoran沙發椅高與深度皆適中，羽絨和羽毛混紡的靠墊和扶手彷彿在邀請您自在地綣曲在沙發上放鬆。

典雅精緻

全新Versace Home系列典雅精緻的白色Goddess沙發採用流利的輪廓、優雅的線條與精細的圖案，進一步傳揚品牌的生活品味，亦能完美融入邁阿密別墅和紐約頂層公寓，以至現代風格柏林寓所等豪華居所。

精巧平衡

北歐設計品牌Muuto的木纖單椅出自Iskos-Berlin Design設計團隊之作，25%木纖維的有機複合式材料作為椅墊的材質，截然不同於塑料椅面，為了在最大的舒適度及最不佔空間的體積之下，縝密計算取得平衡，型塑這張耳目一新的設計。

圓融氣氛

Vitra於1945年誕生的 Eames 大象兒童椅，原是知名設計師夫婦Eames為女兒所設計的兒童家具，改款塑料材質配上防水抗 UV、輕巧好整理的特色，加上環保無毒的材質特性，成為大人小孩的都可承坐的椅凳，也能安靜沉穩的裝飾也能在居家空間中扮演圓融氣氛的話題與角色。

當代風格

義大利家具品牌HERITAGE的Contour Club扶手椅低調具當代風格的味道，沒有繁複的裝飾與線條，散發著雅致、古典氣息，寬大比例的座椅與椅背上的優雅開口，是Contour Club系列給予人的鮮明印象，並搭配美觀又實用的腳凳，滿足使用者不同的需求。

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