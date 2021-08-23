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創意美學 始終源於生活機能

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

創意美學，始終源於生活機能

墨平方設計 陳世璇

設計的靈感，來自於換位思考；設計的目的，即是化解使用者遇到的難題。 --- 墨平方設計 陳世璇

墨平方設計陳世璇設計總監強調的〝設計〞，針對生活機能、空間質感及視覺美學，必須從居住者的使用、感受、體驗，仔細斟酌、導入創意，「初期的我，只是想著如何讓設計是豐富的被展現出來；後來經過屋主的反饋及施作經驗，了解到使用設計團隊的創意與專業來完成使用者的體驗與感受，才是設計的意義。」

透過“設計”傳遞並表現屋主的生活態度。

墨平方設計團隊在掌握屋主需求之後，針對線條、媒材、比例、顏色，透過簡潔的線面讓室內外的環境相互呼應。機能設定上均須符合人體工學的要求與細節，除了打造出無壓、開闊的空間感受，也與家庭成員生活個性結合，使得這份設計擁有了獨一無二的價值。

客製化的定義，即是站在使用者的立場，設計出符合使用者的需求，與業主攜手完成夢想的家。無論居宅中的機能、動線、格局的設計，都是依居住者的喜好、習慣、甚或未來生活的考量做為創意基礎。

考慮到屋主夫妻希望給孩子們大一點的遊戲空間…世璇總監規劃開放式客廳、餐廳、廚房，同時也於吧檯下方設計活動的餐桌機能，平時親友來訪可以拉出展開成為長型餐桌，收起時方便親子同樂，設計為多功能使用，區域隨著機能的調配，空間感也隨之倍增。

規劃三房的同時，設計團隊也預先設想未來10-15年後的使用需求。並替二個孩子，設計雙床、雙書桌，於床下規劃獨立收納機能，讓孩子們從小養成物有所歸的好習慣。

在買屋、找設計的同時，也要學會斷捨離，才是提升生活品質的最佳方式。在每一次的設計過程中，世璇總監與屋主討論之餘，也不忘請屋主做功課：2年以上未使用、尺寸不對或不適合的物件，不建議帶進重新規劃的空間中。體驗設計帶來優質生活的同時，讓人們可以自然而然地去「互動、溝通、分享」，形成一種鬆緊得宜的生活距離。

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