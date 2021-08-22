探索水城魅力完美驛站 威尼斯頂級公寓全新體驗

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-安縵

探索水城魅力完美驛站

義大利。安縵威尼斯頂級公寓

Coccina's Apartment

安縵威尼斯（Aman Venice）坐落於水城大運河畔八大宮殿之一，承襲威尼斯獨有的華美曼妙風情。飯店內，洛可可藝術品與Jean-Michel Gathy設計的當代風格內飾相映成趣，從瑰麗的餐廳和開闊的套房可俯瞰水城罕有的私家花園美景。2021年，安縵威尼斯呈獻全新下榻體驗「Coccina's Apartment」。公寓名稱源於16世紀中葉從貝加莫遷居威尼斯的富裕商人及航海家族。飯店所處的宮殿由Coccina家族斥資建造，於1550年由著名建築師Sansovino的弟子Giangiacomo Dei Grigi設計。Coccina's Apartment位於宮殿四層，專屬電梯入戶。公寓共有三間獨立臥室，總面積達290平方米，所有臥室均設有衛浴空間，特大號雙人床，私人起居室，並可俯瞰寧靜的大運河及運河花園景觀。設計與裝潢呈現經典美學風格，陳設著義大利最偉大藝術家們的壁畫和浮雕作品，展現威尼斯藝術與建築多彩的演變和發展。設計師選用當代風格家具，搭配真絲壁紙、水晶吊燈、木鑲板、中國風彩繪天花板等古典裝潢，讓住客沉浸於威尼斯設計的奢華風範中。

公寓由三間安縵威尼斯原有的套房組合改造而成，包括Papadopoli Stanza Grande Canal、Palazzo Stanza Canal Grande以及Palazzo Chamber Affresco，並在此基礎上增設了私人起居室Chapel Lounge。Papadopoli Stanza Canal Grande套房內設有挑高天花板和保存完好的壁畫真品，坐擁酒店花園露台及大運河美景，設有壁爐的起居室寬敞開闊，臥室提供舒適的特大號雙人床，穿過高大的木門即可來到明亮舒朗的衛浴空間，享受深浸浴缸及窗外的曼妙風景；Palazzo Stanza Canal Grande套房同樣俯瞰花園露台及大運河美景，精緻的Palazzo Chamber Affresco套房則俯瞰酒店優美的花園，為遊覽水城的住客提供完美休憩空間。