科學與夢幻的結合 感受慛燦糖果般夢境

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Swarovski

科學與夢幻的結合

香港。Swarovski專門店

Instant Wonder

Swarovski Wonderlab 愈來愈熱鬧， 全球主要市場將開設28家Instant Wonder專門店。首站為2月的米蘭Galleria，接著在3月及4月，分別於巴黎及紐約開設了專門店，香港則於5月29日揭幕備受矚目的Instant Wonder 專門店，接下來在北美、歐洲和亞太地區還會有更多令人期待的開幕。

旨在反映品牌即將開展的活動和全新的視覺形象設計，將吸引來賓進入一個感官零售空間，其中充滿活力的色彩和紋理，與創新材質相得益彰，鼓勵大膽探索和自我表現。Swarovski 的Instant Wonder專門店打造出璀璨愉悅的感受，一個糖果般的夢境，充滿各種Swarovski水晶生活用品：配件、首飾、腕錶、家居飾品和配飾，以Swarovski全新包裝所打造的八角形標誌輪廓作為令人著迷的背景。

儘管Instant Wonder只是品牌重新出發的其中一個項目，迷人的全新包裝盒在展現Instant Wonder專門店栩栩如生的活力中扮演了重要的角色。每家專門店將輪流以白色、粉紅色、綠色、藍色和黃色等五種顏色來進行展示，這些顏色的靈感來自光線透過水晶折射而出的繽紛色彩。牆面則利用八角形包裝盒裝飾，從地面排列到天花板，單一色系配上重複的圖案，引人遐思。

此外，金屬雕塑取代了傳統的首飾陳列，可展示更多產品陳列的呈現方式，使得每天都有品牌展現自我的機會。每個以生活為名或取材自生活的角色，皆是使用創新 3D 科技打造其姿態，呈現愉悅致趣的時刻。

Swarovski的目標是從不同角度帶領人們進入它的奇幻世界，讓眾人留下難忘且驚豔的深刻印象。