超然沙漠之地 以色列精品酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Six Senses

超然沙漠之地

以色列。撒哈魯特六善酒店

Six Senses Shaharut,ISRAEL

備受期待的以色列撒哈魯特六善酒店將於8月開幕。坐落於內蓋夫沙漠 (Negev Desert) 南部有如月球表面般獨特地貌的阿拉瓦山谷 (Arava Valley)，撒哈魯特六善酒店位於遠離塵囂的沙漠之中，是清幽私密的度假勝地。在這裡，住客們可以與自然和諧相融，回歸身心平衡，並以對環境負責的方式享受沙漠的好客傳統和豐富的納巴泰 (Nabataean) 歷史。

寬敞充裕的空間是飯店的一大特色，也是順應當下健康安全要求和飯店業標準的必備條件。60間套房和別墅精心地佈局於廣闊的沙漠景觀之中，並配備了六善深具特色的水療中心，為賓客們提供舒展身心的呵護空間。待國際旅行開放之時，這裡驚豔絕倫的自然美景和地道的沙漠冒險體驗將充分滿足旅行者們壓抑已久的旅行願望。無論是情境式的基布茲農場體驗(Kibbutz experiences)、觀星活動、騎駱駝穿行明豔的內蓋夫沙漠，還是死海漂浮之旅，這裡的度假體驗將令賓客們重拾與大自然的聯繫，收穫身心的充實。

飯店的建築以現代設計演繹遊牧部落的建築結構，令人印象至深。這是兩千多年前佔領這裡納巴泰部落 (Nabataean community) 的印記，他們帶來了與沙漠環境完美融合的建築結構。飯店的室內設計靈感源自「線香之路」沿途的圖案和紋理，這條道路從地中海開始經過黎凡特一直延伸到印度以至更遠的地方。客房內的家具和配件均由當地匠人手工製作，與室內設計中的風化岩層、天然石材、木材和銅材等相互映襯。居室的門以廢棄船隻、房屋和木橋的回收柚木定制而成。這些柚木已有200多年的歷史，每一件都有自己的故事。