老宅脫胎換骨 沈浸雋雅藝文氣質

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-木埕室內設計

馨醇謐境 Elegant Style

木埕設計 游至頤

就像網路上總有一大堆來不及消化的潮詞彙，無論需不需要，現代人總是無可避免地，會在不經意時刻接收到無數新資訊、新事物。但是規劃居住用的空間卻不一樣，所以設計師存在理由之一，就是在琳瑯滿目中如何去蕪存菁，不僅溫故知新、也不單循序漸進，更要因人、因時、因境制宜，不誇飾、不張揚，如同以老屋體質全新改造的本案，僅於既有美好中添加適當調味，此宅同時也是木埕設計2021年度，榮獲義大利A`design殊榮肯定的舒心之作！

本案為高齡三十餘年的複層華廈，三面有窗採光佳，但有鑒於老宅幾乎共通的白蟻、滲漏水等，常導致結構產生安全疑慮，游至頤設計師接手後，第一時間從基礎工程更新、強化建築體質著手，並根據使用者實際需求重新梳理全宅格局、動線，包括因應同住成員簡單，將樓下原有三房改為兩房，順勢放大公領域並增加收納，並將客廁移至樓上，確保新設的瑜伽室、書房也享有便利機能，種種細節巧思，讓整個空間從此脫胎換骨！

客廳電視牆以大理石對花施作，下端留空局部鑲入鏡面，無形中也消除素材本身的厚重。

沈穩演色 雋雅藝文氣質

包含玄關、客廳、餐廚和兩間臥室在內的主生活場域規劃於樓下，而樓上側是擁有獨特雙斜天頂的瑜伽教室和中式書房。甫進門，迎面一座刻意拉高齊頂的鐵件屏風，輕量化界定裡外並引導動線。環顧整個光影流動感極佳的開放空間，溫潤石材、健康塗料的灰階肌理，與深色木皮的溫暖相輔相成，共構和煦安穩的宜居頻率，而跳躍於不同量體間木皮的差異紋理變化，又隱含雅緻的活潑層次，似與屋主一家的藝文氣質親暱對話。相較於周邊對齊樑下統一高度線的櫥櫃量體與造型牆，設計者巧妙操作高挑屏風線條牽引仰角視線、橫亙樑底包覆天然木皮以強化橫向延展等手法，在樣式簡潔的柔白天花板映襯下，有效化解原本屋高有限的壓迫感。此外，背襯銀狐大理石對花施作的電視牆也是客廳亮點，牆身左側的燈光展示櫃、儲物高櫃列一路延伸至玄關，展現連續面大跨距的氣勢，同時也和餐廳長桌後靠的灰色端景櫃兩相呼應。客廳臨窗下方有特製低檯與電視牆下緣銜接，搭配由窗底加寬的休閒檯面，一盅好茶、天光相伴何等愜意。

全室造型牆、櫃體皆以取樑下拉出等高線，唯有玄關屏風頂天立地，既活潑還能突破既有高度。

灰階處理的沙發背牆安靜又低調，是烘托傢俱與畫作的最佳背景。

複數機能邏輯 沈浸式情境

餐廳氣氛恬和雅致，長凳、單椅的搭配相對靈活，特別是精美背光品酒櫃設計，既是複數疊加的休閒機能，也是量身訂製的居家風景。鏡頭來到明亮廚房，從兩側高低櫃到冰箱，設計師依據女主人喜好，以特調粉色系勾勒一座少女心爆棚的夢幻廚房，穿過廚房後端白色拉門後，沿著木質室內梯可通往瑜伽教室與中式書房。

餐桌旁附設精美品酒櫃，為親友家人餐敘時提供多樣化的娛樂選項。

銜接樓層上下的室內梯。

包括廚房在內，擁有整面鏡牆、雙斜頂天花板的瑜伽室、主臥附設更衣室、穿透感超棒的主浴等單元，都屬於偏重女主人需求的專屬設計。其中瑜伽室活用建物原有斜頂結構，重做斷熱、照明後後微調，使其升高造型居中，並加固空中瑜伽所需的吊掛系統，大面鏡牆不僅投影身姿，順帶放大視覺景深和修飾隔牆畸零，地面滿鋪木地板則讓空間感倍覺舒適。

寬敞瑜伽教室設置於樓上，對稱的雙斜頂天花板別具特色。

與瑜伽教室隔著玻璃拉門區隔的文人書房。

主臥室延續沈穩舒緩的木質調，床頭一扇封起的窗，搖身一變成為內嵌展示櫃，雙衛合一的四件式主浴浪漫啟用玻璃隔間，以消弭床尾縱深不足的窒礙感，浴缸旁、花灑下皆備有不佔空間的置物檯和內嵌式收納，足見設計師對於生活細節的無微不至！

女孩房採中性風格，床頭牆面以特殊塗料施作，斑駁肌理極富個性美。

(左圖) 主臥室調性沈穩，床頭右側開口通往專屬更衣室。

(右圖) 主臥更衣室內堪稱高效運用空間的精彩示範。

SPACE NOTES

建築形式// 複層老屋改造

空間坪數// 室內面積約47 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥、次臥、瑜伽室、書房

使用建材// 仿木皮、大理石、噴漆、鐵件、木紋磚、特殊塗料、超耐磨地板