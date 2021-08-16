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展現百年風華 回味精品巧克力創新里程

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

圖片提供-Ⓒ Lindt & Sprüngli 日本株式會社

展現百年風華

日本。瑞士蓮表參道旗艦店

Lindt Chocolat Boutique & Café

巧克力界的超級明星瑞士蓮（Lindt）全球首家旗艦店「Lindt Chocolat Boutique & Café 」於今年6月正式進軍東京一級購物天堂表參道。超過175年歷史的瑞士蓮，至今仍深受消費者喜愛，瑞士蓮的屹立不遙，有其品牌的堅持與獨特魅力。在這間全球首家旗艦店「Lindt Chocolat Boutique & Café」裡，整個店鋪被琳瑯滿目的巧克力品項環繞之外，還特別設計一面展示牆「Heritage Area」，可以透過3D的年表，看到「研拌技術」（Conching）等重要巧克力的發展及創新軌跡，以及展示過去經典的包裝，讓喜愛瑞士蓮巧克力的朋友，一塊回味瑞士蓮在巧克力界不斷演繹的創新里程。

店舖另外「Lindor Moment Area」是由日本獨自開發的創意設計，來店客人只要消費達1500日圓以上，即可投入專用「金幣」，從三款Lindor口味中選出喜愛的一款，巧克力球就會從復古的機器中滾動出來，同時一旁的圓形螢幕，解說著每種口味相關小故事（目前僅提供日文）這項巧思藉由品嚐巧克力的頂級口感，同時運用現代化的影音技術與顧客趣味互動，來提升消費者的購物體驗，每日發放金幣名額有限，當日額度用完為止。

因應疫情，台灣的顧客可以透過線上虛擬同步在表參道，恣意的遊走這間香甜四溢的巧克力名店；這項新鮮的購物新體驗，實際「逛」下來，就憑直覺操作，透過滑鼠點按或滑動觸控螢幕，可以旋轉視角，或前進商品區，點擊標記於商品上的雪球標誌，即會彈出商品描述視窗，看起來就像電商購物頁面，住在日本的消費者，觸點畫面中的商品還可以直接在虛擬旗艦店購買產品。

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