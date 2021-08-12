傳統與現代詩意碰撞 走入未來世界造夢空間

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-紅山設計／ HONG Designworks、JUJU WANG

未來世界造夢空間

中國。ECCO全球旗艦店

ECCO Flagship CHINA

ECCO，一個來自丹麥的鞋履及皮具品牌，將「使行走成為一種樂趣」作為設計宗旨。與以往低調柔和的品牌印象不同，這家位於上海淮海路的全球旗艦店是ECCO品牌形像升級的突破口，設計師黨明在設計中融入濃烈未來感，運用獨特的藝術裝置，力圖把技術、舒適、創新的理念傳遞給世界。對於這家有著里程碑式意義的全球旗艦店，紅山設計引入了「都市夢境」的概念，用多重維度體驗去重構人與物之間的關係，以此激活互動，領略ECCO的視野、美學與精神。

設計師黨明構思了一個以光為模數化系統的情境式氛圍，通過延伸空間的立體視覺，挑戰真實與虛構、現實與幻想之間的感官認知。藝術裝置由美籍華裔藝術家JUJU WANG創作，她以ECCO工廠為靈感，虛實互換，營造出藝術無限延展的維度，強調互動，讓訪客盡情流連其中。鋼材的反射強調裝置的輕盈與靈透，截然不同的材質與感受碰撞出矛盾質感，彌合出整體空間的框架與戲劇性。金屬和鏡面的解構與藝術再現，將傳統技藝與現代科技進行詩意碰撞，映射ECCO從皮革到鞋履的工藝流程。多功能區域中設置了可移動的牆，可以根據需要自行調節，空間底色選擇了灰色質地，簡練純粹的線條和留白平衡了金屬光澤的鋒利，更顯科技機能之美。

不論是糅合科技趣味的經典款展陳區，還是具有前衛藝術之美的裝置，位於上海淮海路的ECCO全球旗艦店都在以新的陳列語言給予產品充分展示的同時，營造出自在悠然的購物環境和互動體驗，突顯品牌追求創新舒適的個性。ECCO全球旗艦店旨在展示傳播品牌的理念及獨特工藝，為營造一個具有包容性的場景空間，弱化整體空間的商業氣息，設計師使用傳送帶展示鞋履，為空間帶來趣味性。