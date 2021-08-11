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傳統手工造紙工藝命名 現代手法詮釋京都度假村

聯合新聞網 / DECO TV

DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BLINK Design Group

現代手法詮釋京都風韻

ROKU KYOTO

由國際著名設計公司BLINK Design Group傾心打造的ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts將於2021年秋季開幕，ROKU KYOTO以傳統手工造紙工藝命名，向日本文化致敬。作為希爾頓集團旗下LXR品牌首家亞太區度假村，這一全新的奢華地標在設計上凝聚日本文化與工藝的簡約美學，設有114間客房與套房，精緻典雅的餐廳，以及一家水療中心。BLINK巧妙地將日式美學融入度假村的設計，同時呈現鷹峯山腳下優美寧靜的氛圍。度假村重新定義了尊貴不凡的京都風情體驗，邀請賓客盡情探索當地舉世聞名的日式庭院、古老建築和地道茶舍。BLINK將傳統京都的多重元素與當代設計理念相結合，展現出以現代手法詮釋的京都風韻。

寧靜禪意之旅從賓客踏足大廳的一刻即開啟。BLINK的設計致敬日本工藝的獨特品質與豐富建築技巧，通過一系列漆器和木藝的搭配展現傳統與當代精髓的融合，為各具特色的功能區域呈現多元的文化背景，同時呼應度假村的整體設計風格。大堂設計以京都常見的古老神社為靈感，高挑的天花板和木制窗框勾勒出室外綠草如茵的景觀，同時將自然光引入開闊的室內空間。走廊和平行木柱將茶廊分隔為不同區域，正中央陳設著設計簡潔的長桌，可供賓客體驗私密的茶道表演，感受日式款待的精髓。

114間優雅的客房與套房面積由50至110平方米不等，俯瞰壯麗的山川景致，展現充滿禪意的舒適寧靜空間。室內設計突顯傳統京都設計和日式極簡優雅，映現精湛工藝與舒適氛圍。庭院客房附設半露臺，水療客房及套房則配備全露臺及京都罕見的天然溫泉湯池，讓賓客可以真正體驗到京都的禪意精神。室內空間的牆壁以傳統手工唐紙「KARAKAMI」來裝飾，以大地色系作主打色調，營造出寧靜祥和之感。每間客房均選用精緻和紙搭配木格框架，呈現出傳統日式房屋「MINKA」的氛圍，致敬卓越的日本工藝與文化傳承。

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