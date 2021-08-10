半球型木格圓頂溫室 園林造藝景觀植物園

【DECO雜誌】

攝影者-CreatAr

資料暨圖片提供-Delugan Meissl Associated Architects

園林造藝景觀植物園

Taiyuan Botanical Garden

太原植物園（Taiyuan Botanical Garden）位於中國太原晉源區，前身為一個煤礦場遺址，業主希望將其改造成一個景觀公園和博物館。奧地利知名建築事務所Delugan Meissl Associated Architects（以下簡稱DMAA）承建植物園的開發工程，其中包括了丘陵、湖泊、瀑布、小徑和建築物為特色的人工景觀。設計團隊表示：「要在城市近郊建造可以容納大量遊客的高品質休閒區構成了空間規劃定義的基礎，在這樣的基礎下除了最主要的三座圓頂溫室之外，植物園總共建造了一座包含自然博物館和行政設施的入口建築，一個盆景博物館和一個帶有圖書館和員工宿舍的研究中心以及一間餐廳，而這些建築皆被總部位於慕尼黑的設計公司Valentien+Valentien所設計的園區自然景觀所包圍。」

該植物園最主要的核心建築為三個半球型的木格圓頂溫室，為來自不同地區的植物生長提供合適的氣候環境，最大的圓頂為熱帶植物景觀園，第二個展館重現了沙漠環境，最小的圓頂則位於湖面上，主要展示的是水生植物。

每一個圓頂皆使用雙曲層壓木樑建造的，這些木樑排列成兩層或三層交叉層，三個圓頂中最寬的一個是世界上最大的此類木格結構之一。圓頂上裝有雙曲面玻璃窗格，其中一些包括可打開的窗戶。木結構的主樑，以俯視角度觀看就像貝殼一樣，在北側緊緊地聚集在一起，向南呈扇形散開，創造了一種半透明的多重結構，加上溫室主要面朝南，這樣的結構及朝向能讓全年獲得最大的陽光照射，提高太陽光照及熱能效益。設計團隊也特別說明這些溫室的建設需要匯集能源設計、熱性能、結構完整性、玻璃材質以及配裝與物流領域的專業技術知識。

入口建築通過一個大庭院從通道進入，引導遊客通過一個開放的樓梯，穿過平台上的圓形開口到達一個巨大的屋頂露台，從那裡他們可以看到整個植物園景觀，並意識到建築做為建築和景觀之間的接口的雙重功能，懸臂式觀景台聳立在景觀園中心的水域上方，引導遊客通過環湖步道前往植物園的三個溫室。