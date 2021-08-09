孩子們的純真遊樂場 空淨微藻生技空氣泡泡

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-©Maja Wirkus

資料暨圖片提供-ecoLogicStudio

空淨微藻生技遊樂場

AirBubble by ecoLogicStudio

「AirBubble」是由倫敦建築與創新工作室ecoLogicStudio為波蘭噴鼻劑製造公司Otrivin Breathe Clean所設計的空氣淨化微藻生物科技遊樂場。藉由全球第一個利用微藻培養的空氣淨化生物科技，在波蘭首都華沙的哥白尼科學中心（Centrum Nauki Kopernik）外的公共綠地，建造了一個小型的遊樂場，在52個玻璃微藻反應器的淨化作用之下，「AirBubble」自成一個獨特的空氣清淨區，讓孩子們可以在遊樂場內自在的玩耍，並且享受真正乾淨清新不受汙染的「空氣泡泡」。

據世界衛生組織（WHO）稱，空氣污染是全球最大的健康威脅。華沙是歐洲污染最嚴重的城市之一，也因此被選為該項目的第一個活動地點。ecoLogicStudio的兩位創辦人Claudia Pasquero與Marco Poletto為「AirBubble」發明了一種新的建築類型。圓柱形的木結構體將52個玻璃藻類反應器依次安裝，並使用特殊的ETFE 膜包覆保護，這個獨特的ETFE包膜也是由ecoLogicStudio於2018年在都柏林展示的PhotoSynthetica™創新技術，可用於控制「AirBubble」內部的淨化系統，從建築物頂部倒吊垂下的倒錐形薄膜裝置可進一步促進空氣循環和自然通風，從而保持遊樂區的空氣淨化，還能將自然光聚集到內部空間提高光合作用的效率，就像是一個城市藻類溫室。

木建築內配備有繩索、腳踏幫浦以及彈力球，可做為遊樂場與戶外教室使用，沿著圓柱型木牆所設置的藻類園藝系統不僅可增強空氣淨化，也像一個巨大的白色泡泡，遮蓋住了周圍的城市噪音，提供一個可供玩耍與互動的寧靜氛圍。此外為了紀念全球第一個「AirBubble」裝置的設置，哥白尼科學中心內亦設計了一個互動式多媒體展覽，展示了遊樂場系統核心的創新建築技術和生物科技。

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「AirBubble」為波蘭噴鼻劑製造公司的空氣淨化微藻生物科技遊樂場，在52個玻璃微藻反應器的淨化作用下，自成獨特的空氣清淨區，讓孩子在遊樂場內自在的玩耍，享受真正乾淨清新不受汙染的「空氣泡泡」。

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