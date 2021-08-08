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融合自然機能美學 勾勒旅行的愜意閒散

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-劉俊傑

資料暨圖片提供-YHS DESIGN

天幕山巒 曠邈雅韻

Skyline Rhyme

YHS DESIGN 楊煥生 郭士豪

泱泱暮色，雲氣淹潤，在斑斕霞光掩映之下，高低錯落的都會建築群於此日夜交替的魔幻時刻，以天幕山巒襯底雕出城市天際線，頗有「暮靄沉沉楚天闊」的遼遠縹緲之感。位於頂層的精品旅館藉由積極創造空間水平軸線的延續來銜接窗邊天地大景，藉此深化視野曠邈，納景入室，擘劃出悠遠寧和，天人合一的深沉雅韻。

掌握位於建築頂層的置高開闊優勢，YHS DESIGN將設計主軸著重在空間機能與型式，讓空間水平軸線巧妙延伸連續窗景，突破視野界線，擴展至窗外的天色美景；室內場域更廣泛採用空間借景延續手法，模糊內外分線，將室內與戶外空間合而為一，化為以自然鋪陳的生活日常感，從而勾勒出旅行的愜意閒散。

掌握位於建築頂層的置高開闊優勢，YHS DESIGN將設計主軸著重在空間機能與型式。

在白色空間內賦予單一線條感連續生命力，如生命之流帶來令人驚喜的悸動。

大面積落地窗幕分隔出內外場域，透明材質卻又讓視野得以延伸，將戶外場景完全融入內部空間。

融合自然機能美學

灰色與白色攜手成為室內空間的色調主角，搭配牆面沉穩木質肌理與深灰大理石紋路，提煉出大器精緻的豪奢質感，為經典的「永恆之美」落下了最精準的註解。大面積的落地窗幕分隔出內外場域，透明材質卻又讓視野得以延伸，將戶外場景完全融入內部空間，虛實掩映更顯豐富層次感；自窗外引入的自然光線更成為營造情境氛圍的最佳配角，隨著日光移轉在每一個角落猶如舞伶一般漫舞出獨特韻味與戲劇張力。一側的戶外空間，低矮的大理石牆為襯景，輔以綠色植栽與老樹連接無邊際天際線，讓自然造景、風格美學與空間機能性完美結合，揮灑出空間中的優雅感性。

天花延續至牆面的三角幾何切割線條，賦予豐富層次的視覺變化，更添摩登時尚美感。

以灰階色調鋪陳的空間，藉由材質間細微的錯位與質感變化，衍化出空間中的優雅韻致。

虛實豁朗 恬靜澹美

灰色底牆為空間中最顯眼的存在，憂思淺淺，恬靜安然的特質，建構起一方沉思之所，讓人不覺沉浸於其寧靜氣場之中。髮絲紋金屬屏風一體兩用，散置於空間天花板或排列於地板界定空間場域，讓水平景深藉由虛實錯位；內部空間呈田字型平面以不阻絕視野為原則，運用屏風自由開闔兼具私密性與開放度。庭院內一隅水塘水波紆緩，樹影綠意清翠相輔成趣、漣漪輕泛豁朗且清亮，歡躍生動的鮮活特質與沉穩的灰、綠色調對比，加以場域變化涵養空間層次，共同演繹出此獨特空間的寧靜澹美魅力。

主灰色底牆為空間中最顯眼的存在，憂思淺淺，恬靜安然的特質，建構起一方沉思之所。

清亮明透 輕盈熙居

在白色空間內賦予單一線條感連續生命力，如生命之流帶來令人驚喜的悸動。

楊煥生與郭士豪兩位設計師讓四季光影及盎然綠意藉由通透天井與穿透感玻璃質材飄忽遊走其中，變化萬端的光影脈絡填補虛影，涵養了空間豐富度，希望予人乾淨輕盈明透的錯覺，在純淨的色調中追求材質間細微的錯位與質感變化形成優雅的感覺，體現建築與室內與景觀融合設計的親密美學關係，設計與旅程可以就此展開⋯⋯

髮絲般金屬屏風一體兩用，散置於空間天花板或排列於地板界定空間場域。

場域變化涵養空間層次，演繹出此獨特空間的寧靜澹美魅力。

自然造景、風格美學與空間機能性完美結合，揮灑出空間中的優雅感性。

室內場域廣泛採用空間借景延續手法，模糊內外分線，使之合而為一。

一側戶外空間以牆面為襯景，輔以綠色植栽與光影變化，勾勒出旅行的愜意氛圍。

SPACE NOTES

建築形式// 商業旅館空間

空間坪數// 室內面積約65 坪

使用建材// 木皮、鈦金屬、訂製家具/花藝、訂製燈、鏡面、大理石

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