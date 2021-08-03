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古典現代精緻氛圍 體現品牌DNA獨特元素

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-FENDI

AUSTRALIA

古典現代精緻氛圍

澳洲。FENDI 雪梨精品旗艦店

FENDI Queen's Club

義大利精品時尚品牌FENDI在澳洲雪梨的首間精品旗艦店盛大開幕，旗艦店座落於伊莉莎白街與市場街的轉角處Queen’s Club的歷史建築內。全新開幕的精品店單層面積超過255平方公尺，在充分運用FENDI精品店設計概念的空間中，完美呈現男女時裝系列、配飾與皮件，體現出FENDI的DNA及獨特元素。

FENDI Queen's Club精品店的外牆猶如一件絕無僅有的雕塑，由金色漆面玻璃飾面和香檳色金屬細節打造而成。雪梨這座充滿活力和多元背景的城市提供了設計靈感，也以現代手法詮釋FENDI的一項設計密碼，那便是Pequin條紋圖案。特殊的懸臂式遮陽篷反映出這種條紋圖案，直線型LED燈區隔出交錯使用的拋光和緞面玻璃板，在雪梨的陽光照射下產生壯觀又耀眼的反射效果。外牆中的金色調也是取自於建築物原本古色古香的建築結構，散發出低調奢華的精緻氣息。

店內空間彌漫著精緻氛圍，各種細節也表現出FENDI的設計DNA，比如多色貂皮的對角線圖案靈感源自於品牌的Astuccio皮草，象牙色的灰泥圖案則重現了Karl Lagerfeld設計的FF主題圖案，成為商品陳列位置的背景。

精品店前兩個區域所鋪設的獨特義大利Arabescato Vagli大理石，讓人想起羅馬教堂的建築風格，一路由地板鋪設延伸到柱子上，營造出宏偉的氛圍；與女裝成衣及鞋履區直接相連的，是一處體現新藝術風格的貴賓室，當中鋪設著花色地毯及竹製陳列架，讓新開幕的FENDI精品店為雪梨市中心帶來了義大利的奢華氣息，也讓人感受到一絲漫步在羅馬街頭的悠閒氛圍。

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