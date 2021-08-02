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簡約美型收納 構築現代摩登家居

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-歐德集團

簡約美型收納 構築現代摩登家居 Calm And Simple

父母疼愛孩子的心亙古不變，為了女兒的將來購置此屋作為婚後新居，可與家人比鄰而居，就近相互照應，同時亦享有私密空間。

從事網頁設計的屋主，偏好簡約明亮現代風，希望住家不要有多餘又浮誇的設計，單純保有靈活的機能性與充足的收納空間。歐德傢俱新北三峽店曹潔雯設計師根據其想法與需求，量身打造各空間樣貌，構築美感與實用兼具的摩登家居。

低調輕奢 質感簡約現代風

一進門的玄關區，鋪貼上石塑木地板劃分出區域範圍，鞋櫃採懸空設計可擺放室內拖，中段的內嵌空間則可作為展示之用，搭配櫃體上下呼應的暈黃燈光更添情境氛圍與歸家溫馨感；側牆的鏡面玻璃除可當穿衣鏡使用，出門前檢視服裝儀容之外，亦可直接映射客廳景觀，讓空間視野自然延伸放大，無形中消弭了玄關區的侷促感。入口大門同側牆面採木作貼皮，將電箱隱於無形，一旁延伸至電視牆的系統櫃體採按壓式無把手設計，消除多餘視覺干擾，體現簡約美感。

為保有公領域的開闊敞亮及完整性，透過大面積落地窗讓自然採光盈滿室內，搭配淺色超耐磨木地板營造出純淨溫潤氛圍。選用黑、白、灰階為主色調，以極佳配色比例貫穿整場，電視櫃下方的懸空設計讓掃地機器人有運作的空間，電視櫃及收納櫃的面板，特別搭配條紋系統板材，並以直線橫線穿插方式串連鋪陳，打破傳統系統櫃只能以素面呈現的刻板印象，也讓空間活潑生動更具層次感。電視牆使用仿大理石紋壁紙，在大理石材的圓形桌几及造型沙發映襯下，迤邐出低調的輕奢質感。

深淺呼應 協調視覺美感

由於屋主希望有足夠儲物空間收納大型家電、行李箱…等，設計師在玄關轉角處規劃一座儲藏室，將入口完美無痕的融入餐桌一側的牆面，無把手設計搭配橫貫牆面的帶狀黑玻裝飾，唯美與收納機能兼具，更顯雍容大氣。

餐櫃平台牆面以灰色烤漆玻璃鋪陳，隱約的反射美感與黑玻裝飾對照呼應。櫃體上方的口字型玻璃門同樣使用黑玻材質，下方為杯具展示空間，下半部抽屜櫃則可收納刀叉餐具，黑、灰、白深淺不同的面板色調與異材質混搭融合出視覺上的協調美感，屋主在此區擺放咖啡機，使之成為一個可放鬆休憩的小天地。

透亮清玻 打造明亮多功能書房

由於屋主有在家工作需求，設計師將客廳後方的房間拆除改為書房，考慮到原本隔間配置採光不足，因此牆面上半部採用清玻加鐵件形式，不僅可引入公領域的自然採光，未受阻隔的視線亦可從客廳一眼望穿，巧妙放大視覺空間，並精算清玻隔間配置的高度，坐在書桌前就可以輕鬆將公領域盡收眼底，如果想要安靜在此閱讀或工作，拉下上方設置的捲簾，就成了與外界隔絕的封閉空間。靠窗一側規畫為臥榻區，讓屋主可在此舒適的躺臥或小憩。在敞亮光線的渲染下，搭配木質書桌與書櫃，將溫潤質感悄然融入空間中，勾勒出悠然愜意的舒適氛圍。

除書房外，針對公共區不同場域的出入口，皆以鐵件、清玻做為隔間，統一設計元素創造出一致性的整體感。

細膩雕琢 增添臥房舒適質感

主臥部分目前為父母居住使用，以大量木質元素營造舒緩淡雅的日式風格，往浴間旁的系統櫃一側特別規劃開放式三角櫃，方便長輩隨手拿取常用小物，導斜角設計消弭了視覺上的銳利感，也避免碰撞受傷；兩間次臥則延續公領域的現代風，以灰階色調統合整體美感，其中一間做為女主人的房間，書桌亦可當梳妝台使用，在窗戶旁的牆面上規劃了開放式層架，收放保養品之類小物，不僅增加視覺上的變化，也更加符合女主人的日常使用需求。

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