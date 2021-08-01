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小坪數大創意 5個打造機能小宅的好點子

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-知域設計、晨陽共好機構、庭拓室內裝修、睿格設計、泰信設計

小坪數大創意 5個打造機能小宅的好點子

寸土寸金的居住空間，只要運用創意巧思，也能讓創造小坪數的極大化價值，讓收納空間、使用機能與充足採光皆能滿足每個屋主的日常需求，絕對不會因為小空間而讓生活質感大打折。

1 / IDEA 1 畸零空間規劃儲物櫃

為了滿足小坪數空間需求，將用餐區的餐桌設計為隱藏收納式，既不會佔地方也讓孩子有足夠的空間可以玩耍，畸零空間規劃出許多儲物櫃，讓屋主方便日常物件擺放。全室以白色作為整體機調主軸，創造俐落簡潔的優雅質感。

圖片來源：知域設計
圖片來源：知域設計

圖片來源：知域設計
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2 / IDEA 2 通透延伸放大空間

於幽靜場域將自然引入，透明隔牆架構線條框架，將場域區隔卻未阻隔光線，也讓視野在兩側侷促空間內盡情釋放。溫暖的湖水綠在空間內暈染，與木質調線條協調融合，大理石牆面翻轉視覺，卻仍不失自然雅韻，在每個可視的細微之處盎然生機恣意勃發，斯文內斂的韻致，讓16坪小空間仍顯大氣不凡。

圖片來源：晨陽共好機構
圖片來源：晨陽共好機構

圖片來源：晨陽共好機構
圖片來源：晨陽共好機構

3 / IDEA 3 空間極大化靈活使用

面對龜山島無敵海景的六米寬景觀窗，將整體空間極大化不作任何隔間，運用進口特殊五金，在六米乘六米的大空間中，搭配半臥半躺的天然實木平台及榻榻米設計，使之成為靈活兩用的多功能空間，白天為全開放式的觀景舒壓客廳，晚上將電視牆板翻折下後，就變出一個寬敞的雙人床，巧妙滿足生活多方需求。

圖片來源：庭拓室內裝修
圖片來源：庭拓室內裝修

圖片來源：庭拓室內裝修
圖片來源：庭拓室內裝修

4 / IDEA 4 淨白基調創造空間明亮感

簡潔白淨的基礎調性放大明亮感，局部牆面使用灰藍跳色，讓空間顯得豐富且具有層次。將原有隔間打通拆除改為半開放多功能室，藉由玻璃隔間穿透重新引光入室也更具開闊感。多功能室既為書房亦是臨時客房，並於下方使用架高方式增加收納機能，自由拖拉的大抽屜成為重要的儲物空間。

圖片來源：睿格設計
圖片來源：睿格設計

圖片來源：睿格設計
圖片來源：睿格設計

5 / IDEA 5 大量收納櫃體保持實用機能

小坪數空間更需要大量收納櫃體設計以保有空間的實用性，同時展現整體清新風格。進入公領域映入眼簾的是錯落有致的造型木作餐櫃，局部穿透的設計讓櫃體在視覺上更具輕盈感，多功能餐櫃也巧妙區隔分整個公領域空間；臥室書桌和置物櫃的設計使實用機能更完整，也讓小空間的臥室看起來更加活潑。

圖片來源：泰信設計
圖片來源：泰信設計

圖片來源：泰信設計
圖片來源：泰信設計

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