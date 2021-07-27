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資料暨圖片提供-星葉設計

老屋翻新細節大解密 - 打造絕對安心的輕工業風格好宅

星葉設計 林峰安

40年屋齡的老宅，從施工前的動線格局、通風採光、屋況問題了解到與屋主溝通底定設計風格與工程監工，星葉設計林峰安總監皆親力親為，細心把關，其在改建的施工過程中，細膩與嚴謹的裝修細節，更是讓經過歲月催折的老舊住宅，重新擁有更為厚實的根基與健全的體質，讓居住者在享受翻新後舒適宜人的居住環境之餘，也對居家安全更為放心。

魔鬼藏在細節裡 - 看不見卻很重要的施作工法

由於要作為新婚宅使用，為了更符合未來的生活使用需求，原本的格局從三小房改為一大一小兩房，餐廚空間也為了要改成中島廚房，將原本結構中的一道隔牆拆除，星葉設計團隊在施作上以「水切」方式將牆面做切割之後再打除，將對房子結構的影響降到最低；因為佈局更動而要重新砌成的隔間牆，則會先將原本水泥牆表面水泥砂的皮打除，接著施作「植筋」工法之後再來砌磚，增加新牆與舊牆之間結構的密合度使之更為穩固，對處於地震帶的台灣來說，這樣的作法可以降低地震時損害結構的風險。

窗戶在住宅環境中也扮演了非常重要的角色，讓光線與空氣可以從戶外到室內自由的流動，從風水學來說也是不可忽略的關鍵，本案在睡眠區後方有一扇窗戶，屋主希望保留達到循環流通的效果，林總監以拉門設計修飾遮掩之外，也將全屋鋁窗重新更換，而從鋁窗更新也可看出星葉設計團隊的細膩處理，更換時要在窗框四周週圍加水泥及防水材質，再用設備灌入，使之灌漿灌到整個扎實，這樣的做法主要有兩個功能性，第一是確實提高隔音效果，第二就是解決防水問題，避免滲漏在日後產生壁癌或發霉。

此外在衛浴翻修的部分，林總監表示就老屋來說的話，冷熱水管的更新是絕對必要的。以熱水管來說建議可以大一號，從4號變6號，因為熱水管經過熱水器之後，再進入到蓮蓬頭會降壓，管線加大一號水壓就不會變小，而當冷熱水管配製完成之後，需要做壓力測試，避免水管沒有壓接好，導致漏水或滲水的問題產生。之後接著的泥作粗胚工程打底完，會再做一個防水層，特別需要注意的是轉角位置，這部位因為比較脆弱，設計團隊會請施工人員加上不織布，然後再做三次以上的防水塗抹，並做到頂部天花板，避免濕氣影響到隔壁空間，當所有防水步驟都確認完成無誤再做滿水測試，再不貼磚的狀況下塞住排水孔將水放水，經過兩到三天的放置，檢查確認外圍與樓下都沒有滲水才能進行貼磚工序，層層遞進面面俱到的反覆檢驗，才能在這些隱藏看不見的細節當中建構起一個令人安心與放心的居住環境。

除了在施工過程專業嚴謹講究細節處理，星葉設計團隊選擇使用綠建材，視健康安全為第一要務，對材料品質特別重視與要求，提供的售後服務與細節把關也讓屋主享有最安全的居住品質，讓家成為真正的避風港，盡心守護全家人。