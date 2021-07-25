設計注重人與人的交流 用空間訴說彼此故事

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-木埕設計

換位思考；用空間寫故事。

木埕設計 游至頤

打小熱愛繪畫、藝術，大學畢業前還接收來自好友的薰陶引導，由起初的好奇、探究到最終引發興趣，種種契機加總之下，讓游至頤至今的設計路，更像一次目的地明確的命定之旅。

當設計相關理論和專業技能皆逐一完備後，獨缺經驗，於是游至頤選擇進入知名設計公司以打磨個人修為，也因此有機會接觸到規模更大、細節更多的高端案場。游至頤說到：「當年老東家接案以大型廠辦、商空、公眾空間為主，所以我很幸運能全程參與包括企業家辦公室、藝廊、醫療診所等不同機能空間規劃，涵蓋與客戶溝通、提案設計到選料、執行完工各個環節，不僅過程有趣、充滿挑戰性，更棒的是收穫許多寶貴實務經驗，直到2019年我成立木埕設計，先前的這段經歷，委實給了我很大的勇氣和自信！」

木埕團隊儘管年輕，但近年也陸續完成不少作品。

訪談中游至頤設計師表示：「目前我們接案若以商用、自用來區分，辦公室與私宅的比例大約是四比六，前者多數會有施工期限、預算、使用者人數較眾等前提，但相較而論，進行居家設計時，機能細節與工藝面還是要細膩許多，畢竟使用期間長，人與空間的密著度高，還要考慮同住成員間的互動、相對關係，無不考驗設計團隊的專業實力與應變力！」

其中六、七年前完成的住宅委託案，令游至頤印象特別深刻：「屋主是一對甫自日本返國定居的老夫妻，他們期望我能打造出和他們日本寓所一模一樣的新居，整個過程當然充滿戲劇性，除去台灣法規與建築實體無法逾越的限制外，我在格局動線、大部分建材、電器設備上，都能最大限度滿足屋主要求，讓他們即使回到台灣，也能繼續享受安心舒適、精緻便利都一如既往的空間感。」這次的經驗也讓她深刻感受到：「設計這條路的有趣之處；在於無論過程多麼痛苦，只要堅持到底，都能找到掌聲與樂子，然後這份熱情便能夠周而復始！」

關於設計真理為何？游至頤堅信：「無論何種類型空間，人與人的交流永遠是重點，尊重空間本質，加上習慣性換位思考，才能給予空間合宜規劃或改造。」對她來說：安全相關的工程面絲毫不容妥協，但是「設計」卻能容許無數的可能和彈性，為了做到對使用者最好，反覆推翻自己也在所不惜。

平常閒暇時，游至頤喜歡和各行各業的三五好友聚上一聚，一方面紓發自身壓力，一方面也透過友人們不同視角的衝擊突破盲點，將來自不同領域的思維納為自身養分。一個人獨處時她也愛看電影，特別是讓人放鬆的純喜劇或者題材生動的非主流影展片，都有助於將生活中獲得的靈感放入設計。展望未來，相信掛上「木埕」出品的空間創作，必然能持續紀錄一個比一個更精彩的人生故事。