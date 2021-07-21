融入現代感古董藝術氛圍 混搭工業風實驗宅

【DECO雜誌】

攝影者-Andrey Aveenko

資料暨圖片提供-Loft Buro、Antrax IT

UKRAINE

混搭工業風實驗宅 Hayloft

位於烏克蘭的首都基輔，這個名為Hayloft的設計項目是建築設計工作室Loft Buro中的兩名烏克蘭建築師夫妻檔，Oleg Volosovsky 與Elena Logvynets為其家人所建造的房子，集結了歐亞不同文化的混搭設計元素，彼此之間看似衝卻又充滿了奇異的和諧感，陳列的文物與擺飾也是兩人旅遊於世界各國時所蒐羅而來的紀念品，讓Hayloft 除了住宅用途之外，更像是一間小型文物館兼招待會所，承載了屋主多年來的旅行回憶。

融入現代感的古董藝術氛圍

Hayloft原本是一間廢棄的商業用建築，敗破的程度被認定為無法居住與使用，然而建築師發現其潛在的價值，花了兩年的時間從屋頂、外牆、室內裝修、公用設施線路，景觀植栽一一進行翻新整修， 將之改建為現代化的居住環境，並配了最先進的供暖技術及節能系統。對建築師來說，Hayloft不僅只是一棟家用住宅，更是一間集結了餐廳、實驗廚房，迷你酒吧，文物館、典藏室以及雞尾酒派對會所的實驗型概念空間，友好熱鬧的氛圍非常適合親朋好友歡聚一堂，享受生活，所以在室內空間的風格設計上，致力於讓古董及藝術品的擺設完美融入，並營造出兼具復古與現代的獨特氛圍。

細觀內部的裝潢設計風格，可以隱約看到其受到日本、印尼傳統文化的影響，又可看到比利時、荷蘭及義大利的設計元素，這與烏克蘭地處於東西文化交界處的地理位置有很大的關係，建築師刻意渲染其融合不同文化的矛盾卻又不失協調的美感，而在強烈的原建築特徵：雙倍挑高、刻意外露的管線、金屬天花板、混凝土及磚牆的襯托之下，讓工業風成為其風格折衷組合，貫穿了整體設計軸調，在視覺上激盪出了充滿衝突感的混搭火花。

衝突卻又不失協調性的視覺美感

生鏽的大門與與具諷刺意味的蘇聯太空犬Belka 與 Strelka 的圖像在入口處營造出了戲劇形的歡迎意象。走道的黑色手工陶瓷牆面將消失的伊特拉斯坎文化與烏克蘭的古文明連結在一起，充滿戲劇張力的雕花鑲板木門板軟化了強烈的工業風視覺，並模糊了臥室的隱藏入口。整棟房屋的中心為挑高的起居室，延伸至閣樓的垂直寬敞空間不僅開闊的視野引入大量自然光，更成為大型擺件的最佳展示場所。

巨大尺寸的金屬窗框搭配透明玻璃劃分出廚房、用餐區及起居室的範圍，黑色的樓梯則是將一樓的公領域與二樓的私人空間做出明確的區隔。空間中特別顯眼的翡翠綠瓷磚爐讓人聯想起17 至18 世紀基輔傳統的住宅配備，這個瓷磚爐特別嵌入了現代化的烹飪設備，在此烹調料理的同時，彷彿也回到了舊時代，ㄧ家人圍繞著餐桌享受美味的溫馨情境；廚房則是另外一個獨立的區域，融合了餐廳、酒吧的複合式功能，不管是小型的親友聚會或是多人的雞尾酒派對，都能適切的發揮其功能，營造出賓主盡歡的歡樂氛圍。值得一提的是餐桌上的玻璃燈泡吊燈是Oleg Volosovskyi 特別創造的藝術品，由復古雕刻的掛鉤及大型的彩色玻璃燈泡組成，燈泡是烏克蘭西部長期以來的傳統吹製熔爐技術製造而成。

從建築結構、室內家具家飾到藝品擺飾，Hayloft 向我們講述了一個有關傳統及回憶的故事，以及保存歷史和創造傳奇的能力，讓創造力與藝術品成為一種生活哲學，也讓一棟廢棄的建築物得以重新，並重新注入並持續現代的生活記憶。