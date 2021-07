收藏精巧美寓 我家就是圖書館與藝術展間

【DECO雜誌】

攝影者-i29 / Ewout Huibers

資料暨圖片提供-i29

NETHERLANDS

收藏藝術精巧美寓

Home for the Arts

從屋名「Home for the Arts」就可看出來,這間位於阿姆斯特丹的公寓就是為收藏藝術品而生。雙層挑高的層架隔板以及特別訂製的玻璃櫥櫃提供了充足的收納空間,讓屋主大量的藝術收藏品與書籍有了最適切的容身之所,而這些收藏品也藉由風格獨具的擺放方式,成為了居家空間設計美感的一部份,就像一個小型的圖書館與藝術展間,將屋主的喜好完美地融入生活之中。

特別訂製的完美儲物空間

建於2020年,「Home for the Arts」這間佔地180平方米的公寓位於阿姆斯特丹北部的舊工業區,屬於城市開發計劃「Collectief Particulier Opdrachtgeverschap」(簡稱CPO)的其中一個設計項目,這個開發計劃是讓一組業主在選定的區域購買空屋,再依照各自的居住習慣與特定需求找設計師規畫隔間佈局與室內裝飾。為了活化舊城區,阿姆斯特丹有許多地區皆在推動這樣的開發模式,讓屋主擁有更高的房屋自主權,而不是委屈自己入住完全不符合需求的模組樣板屋,而「Home for the Arts」就是由一對屋主夫婦,職業分別為作家及藝術品收藏家,委託當地的設計工作室i29設計,且最實際且直接的需求就是要創造大量且足夠的儲物空間,將屋主約100件的藝術收藏品及繁多的書籍完美收納及展示,i29的設計團隊以雙層挑高的開放式空間規劃了一個空中閣樓,搭配特別訂製與挑高天花板等高的陳列展示系統,實現了屋主所希冀的收藏空間。

橫穿主要生活空間的雙挑收納層架

i29的設計團隊表示:「我們的挑戰對象就是超乎尋常且數量龐大的書籍與藝術品,業主只告訴我們一個需求,就是『創造一個足夠的展示及收納空間』。所以我們開始針對屋主的需求設計規劃,並在清點收藏品之後仔細計算出我們確切需要的層架數量,最終以沒有隔間的開放式雙挑空中閣樓定調了屋內佈局的設計主軸。」

在一樓的入口區,i29的設計團隊創造了一個開放式空間作為起居室與廚房,以白色為主色調的廚房周邊設置了一系列的收納櫥櫃與展示層架,材質分別為玻璃與木頭,小型的雕塑放在玻璃架上,較大的藝術品則靠牆放置或安裝在牆上,以相異的材質與不同的展示方式創造了豐富的視覺變化,不只是單調的儲放而已。兩個特別訂製的巨大落葉松木製陳列牆橫穿了整棟公寓,這個兼具收納櫃與開放式層架的集合體成為了空間中的視覺焦點,並且讓兩個樓層之間建立了連結,同時將一個延伸到夾層閣樓的樓梯巧妙地隱藏於其後,夾層閣樓則是規劃出兩間臥室,一間書房辦公室還有一間浴室,滿足屋主基本的活動空間需求。

整棟公寓中特別訂製的層架與櫥櫃皆使用落葉松木板和低調的啞光高壓層壓板組合而成,因為設計團隊希望藉由這些中性色調的板材可以襯托展示的藝術品,讓屋主的收藏品能自然成為生活空間的美感聚焦點,讓藝術品及書籍以屋主最喜歡的樣子擺放在其居住場域中,充斥在空間中並成為生活的一部分。