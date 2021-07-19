【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-心墨設計、黑晶室內設計、參拾柒號室內裝修設計、水設設計、維斯空間

擊退炎夏熱浪 5個沁涼感居家空間推薦

疫情期間惶惶的人心加上室外悶熱的高溫是否讓人心情煩躁呢？在這個時候家就是你躲避炎夏酷暑的安心避風港，只要運用木頭、玻璃、鐵件、大理石或清水模等具清涼質感的材質再搭配白色或淺色系牆面，就能輕鬆打造沁涼感居家空間。

Point 1 / 格局重組引領光線穿透

老房子的屋宅格局被生硬地切割分割成多塊，致使光線無法穿透流通，視線也被大幅擠壓縮限，設計師敞開格局統一動線，將高聳量體向兩側推移，從而大幅提升採光功能，維持寬敞舒適的起居範圍。整體空間以白色為主體，只在格櫃與框線點綴些許色彩，更顯簡約俐落與清爽質感。

圖片提供：心墨設計

Point 2 /粉嫩薄荷綠清新自然

新婚夫妻的甜蜜小屋，清新的粉嫩綠薄荷牆面將整體空間的白色主色調襯托得更具層次感，同時搭配溫潤感十足的木地板、洞洞板與裝飾格架，層層堆疊、環環相扣的元素搭配，製造出協調舒適的居家氛圍，也讓躁動的心在一踏進家門就能感受到寧靜平和。

圖片提供：黑晶室內設計

Point 3 /玻璃清淨透亮光感

大量的白色與木頭原色貫穿了整體室內空間，並間接輔以質樸的清水模材質，再將綠色植栽點綴其中，更是在酷暑的炎熱中注入了一絲清涼氣息，設計師巧妙運用玻璃的穿透與清淨特質，將之做為隔屏與裝飾櫃，讓光線得以自由穿透，也讓視野更為延伸開闊。

圖片提供：參拾柒號室內裝修設計

Point 4 / 空間通透明亮採光層

採用三角幾何圖形達到延伸效果，搭配灰白色階的對比突顯個性。色調選擇大量的白色延長至天花板，讓空間有放大的視覺效果，保有完善功能的同時，也讓採光層層帶入空間保持通透明亮，最後搭配木紋地板與北歐風淺藍家具，寧靜舒適的氛圍就此呈現。

圖片提供：水設設計

Point 5 / 小坪數的空間縱深變化

室內雖然只有8.5坪的大小，但因擁有大面積單面採光及通風優勢，依然保有良好空間條件。設計師先以淨白素色調性勾勒整體空間，針對複層與下層部分，利用空間縱深的條件，將生活場域劃分為二，讓每個人擁有各自的生活空間。

圖片提供：維斯空間