網美都想打卡的玻璃屋 通透日光室內設計總部

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-誠禾工程美學公司

Chenghestudio Aesthetics

誠禾工程美學公司

將屋齡逾10年的鐵皮屋結構，重新規劃成為200坪、挑高6米5、斜式屋頂設計、誠禾設計團隊的企業總部。

整體空間規劃上以“起、「誠」、轉、「禾」”，作為誠禾室內裝修工程團隊落實裝修美學總部的設計概念與LOGO的企業精神。透過自然材料、通透開闊、充裕光影、流暢動線，將空間、生活、人文、環境緊密串連結合。同時延續，入門之前，運用水泥粉光的手工塗抹地坪，搭配原有建築斜式屋頂的架構，倚著一旁洞洞牆板用以陳列各式建材樣品，襯以清玻挑高的輕、透氣勢，作為誠禾室內裝修工程團隊LOGO─“起”─迎賓印象。當推開實木厚實大門之前，LOGO─承─關於家的延續，正式啟動…

“轉”入玻璃屋中，正式進入誠禾室內裝修工程團隊總部空間，半高石材牆面以宛若潑墨山水意象，構成整個建物空間內與外的界質，試圖將一幅天然質地的潑墨山水畫做設計，透過不同面向表情來迎接到訪賓客。

挑高6米5的空間，分為上、下二個樓層。一樓中島兼具討論會議使用，聯袂以以LOGO ─“禾”─為概念包羅萬象的材料庫，可以與屋主在此洽談會議，以及成為提供高中、大學相關設計科系師生來此研習，也商借企業、及社團法人會議、甚或健身教練需要教授有氧運動使用。

循著樓梯的線條步行樓上之前的挑高立面，樓梯踏階利用木質材料、由內往外向上步上樓上辦公區，寓意步步高升的風水意涵；立面以秩序性錯落的黑玻排列，具穿透意象串聯樓下會議區、隔壁裁切區、樓上辦公區等三區的視覺互動，也連貫工程與設計密不可分的專業領域。

樓上區域除辦公空間之外，規劃可以環伺全區的VIP會議中心，讓屋主與設計這在此洽談設計細節，視覺與心情可以更加開闊。誠禾室內裝修工程團隊在在以“打造每一位業主心中對於家的感覺與溫馨”為職志，循著設計的線面，將紋理、生活態度、建築、街道等空間經驗的豐富性，讓屋主或商借空間的使用者們，也能透過不同的區域，轉換對於空間衍生經驗的驚奇與發現。