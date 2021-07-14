注入源源不絕創意與靈感 寧靜基調機能辦公場域

【DECO雜誌】

攝影者-GIORGOS SFAKIANAKIS

資料暨圖片提供-BLOCK722 architects

GREECE

寧靜基調機能辦公場域

Block722 Studio

這間位於希臘雅典市中心的現代風格辦公室，是建築事務所BLOCK722 architects作為辦公總部所設計的。對設計團隊來說，該辦公室的內裝設計不僅在實際層面滿足了日常生活所需，還同時反映了BLOCK722 architects的價值觀與獨特的設計風格，創造出一個量身訂製的寧靜場域，並為在此辦公環境中工作的成員，提供了創造力與幸福感的來源。

重新佈置的機能性格局

BLOCK722 architects一直在尋找新的辦公總部地點以期符合其設計理念與數量不斷增加的工作成員。最後他們將搜索目標挪放到雅典市中心的Mets 住宅區，並選定了一間1960 年代後期當地獨有的建築格局「Athenian polykatoikia」，所謂的「Athenian polykatoikia」是指商業與住宅用途混合在一起的公寓類型。設計團隊看中位於二樓的公寓單元，不僅擁有寬敞的室內空間、採光充足的大型窗戶，以及令人著迷的周邊景致。公寓周圍除了有綠意盎然的城市景觀，還可以遠眺奧林匹亞宙斯神廟以及雅典衛城等古代遺跡，擁有絕佳的地理位置與環境。

公寓買下之後，設計團隊打掉原本的隔間牆，將原始一間一間略顯侷促陰暗的小房間轉變成一個寬敞且明亮的完整格局。重新規劃過後的場域分別為接待處、共同的辦公與休息區、會議室以及聯合創辦人Katja Margaritoglou 和Sotiris Tsergas 的私人辦公室。在經過重新規劃動線及格局之後，煥然一新的辦公場域藉由充足明亮的光線以及開闊的開放空間帶入了活力與生氣，也帶給員工源源不絕的創意與靈感。

善用每一寸空間的精緻細節

BLOCK722 architects 的總部辦公室標榜機能至上，雖然從內部格局看起來游刃有餘，大器敞朗，但每一英寸都在竭盡所能的充分利用樓層空間。例如其中一間會議室兼作材料展示儲藏室；可容納30 名員工的公共區域裝設了功能齊全的廚房設備，因為設計團隊篤信「食物社交」是保持工作活力並促進員工交流情感的關鍵；簡約的延伸窗台也為員工提供了一個休憩的所在，在這個區域可以眺望遠方的歷史遺跡與廣闊的城市景觀，充足的光線也可以將設計項目時所需要用到的材料陳列於此，在自然光下檢視其材質與表面塗漆或紋路圖案。

大部分的家具與軟裝配件都是由內部團隊設計的，其餘的內飾還包括了團隊特別精選的裝飾品與藝術品，如希臘當代藝術家Pantelis Chandris 的畫作；由當地工匠Serpentinis 雕刻的特別訂製的實木大理石接待台；編織藝術家Chrysa Georgiou 以雅典特有紡織技術所編織的織品藝飾，法國藝術家BenoîtAverly 的雕塑作品也為室內空間增色不少精緻氣息。從材質與色彩上看來，斑斕的灰色水磨石地板、淺色木材、白色牆面及大理石紋建構起空間整體柔和穩定的基調主軸，配以其他材質的多層紋理襯飾，增添了層次感、溫潤感及柔滑觸感；橡木飾板則注入視覺上的自然質感，讓原本只是單純簡約的中性背景提升為日常生活中更為觸動人心的溫馨與舒適，靜謐的氣息悄然的在空間中流動，也讓原本冰冷繁忙的辦公場域轉變為沉靜緩和的居家氛圍。