穿梭多維雲洞之間 體會空間無界限的圖書館

【DECO雜誌】

攝影者-Archexist

資料暨圖片提供-MAD

中國

穿梭多維雲洞之間

Cloudscape of Haikou

位於中國海南的「海口雲洞圖書館」由海口旅遊文化投資控股集團投資建造，由知名中國建築馬岩松所主導的MAD 建築事務所負責設計，是大型國際公共藝術項目《海口• 海邊的驛站》中第一個落成的高標準驛站。該項目是邀請十餘位全球頂尖的建築師、藝術家以及跨學科專家共同打造的16 座地標性公共驛站，以「自然• 共生• 未來」為設計理念的公共工程。

連接不同區域空間的時空隧道

作為中國南端重要的港口城市，海南省省會海口曾是海上絲綢之路的重要一站。近年，由於海南國際旅遊島、海南自由貿易港陸續建立，海口的城市經濟飛速發展，影響力與日俱增，如何通過提升城市公共空間的獨特性和藝術性，為居民帶來更具人文氣質的生活環境，塑造城市的性格和歸屬感成為了主要議題。

「海口雲洞圖書館」地處海口灣畔的世紀公園，佔地面積4397 平方米，建築面積1380 米，包含書館和市民活動配套：建築南側的書館，內含可以藏書萬本的的閱讀空間及多功能影音區，向大眾免費開放。北側為向人們提供服務的設施，包括咖啡廳、公共廁所、無障礙廁所、淋浴間、育嬰室、公共休息區及屋頂花園。設計團隊表示，一體成型的「雲洞圖書館」像是多維的時空隧道，連接了城市與海岸、現實與想像。這是一個複合圖書館和濱海步道驛站功能的公共空間，人們可在其中休憩、閱讀、放空、看海，周邊還可以舉行中型的戶外演出和音樂會。

讓空間感受本身成為主體

MAD希望採取「反材料」的方式，避免有意表現結構、構造，從而消解材料本身固有的文化意義，讓空間感受本身成為主體。混凝土是液態材料，流動、柔軟多變的結構形態即是它最大的特點。建築室內外為清水混凝土分段多次澆築為一個整體，設計深化階段全部基於數字化模型，屋面和樓板均採用形似「格子鬆餅」的雙層中空肋板形式，既能滿足大跨度、大懸挑的受力需求，又能利用結構中空鋪設設備管線、填充建築保溫材料，實現簡潔完整的室內空間，也是建築、結構、機電一體化設計的關鍵。

這座建築安靜地坐落在陸地和海洋之間，具有很高的雕塑性。展館的自由形式和有機形式還可以創造出獨特的內部空間，其中牆壁、地板和天花板以無法預測的方式融合在一起，也模糊了室內外空間的界限。

建築物的圓形開口讓人想起野生動物或海洋自然律動創造出的自然洞穴。開口大小各異，可讓自然光進入室內，並產生自然通風效果，為建築物降溫。人們通過這些空洞觀察天空和海洋，就像通過時空的流逝注視著一個熟悉的世界，讓人與空間之間的碰撞營造了一種生活儀式感。