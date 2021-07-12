傳統村落現代詮釋 坐落鬱蔥樹群的精品飯店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-凱悅酒店集團

傳統村落現代詮釋

印尼。峇里島 安達仕酒店

Andaz Bali,INDONESIA

全球精品飯店連鎖品牌凱悅酒店集團近日宣布充滿活力的安達仕品牌首度進入印尼市場。峇里島安達仕酒店致力為到訪賓客展現富有傳統峇里島村莊特色且充滿當代風情的生活方式體驗。飯店位於古雅海濱村莊沙努爾的中心，此地區以原始文化的魅力，風景如畫的海灘及壯觀的日出而聞名。

度假飯店整體設計風格靈感來源於當地風情，坐落在鬱蔥的綠色樹群中的建築群，到使用沙努爾傳統獨特的紅磚片瓦，都受到周邊村落的靈感啟發。峇里島安達仕酒店中心小鎮廣場（Village Square）開放自由的設計和刺激愉悅的節目將邀請客人與當地人互動；小鎮廣場旁4 個相連的工作坊（Studios）用於舉辦創意聚會和活動等，與傳統峇里的建築風格一致，靈活的功能空間旨在充分利用島上宜人的熱帶氣候，讓住客享受新鮮的空氣和自然採光。飯店低矮的客房和設施分佈在茂盛的熱帶景觀之中，遵循峇里印度教中影響至深的基本方位概念，同時飯店設有情調各異的空間滿足不同的情緒需求—從靜謐的Dukuh 區隨處可見緊依著榕樹的花園別墅群，到面朝大海的漁夫俱樂部海灘酒吧（Fisherman's Club）及活力四射的主泳池畔甲板區。

峇里島安達仕酒店由來自曼谷的Tierra 設計和東京的Spin 設計工作室操刀，擁有149 間客房，包括分佈在一系列庭院中的18 套花園別墅和4 套海灘別墅，為客人在度假飯店穿梭時營造了探索之感。客房、套房和別墅的面積從66 平方米起，採用當代峇里式風格設計，並使用如竹子、安山岩、大理石和柚木等當地建築材料製成。每間客房都有一個私人露臺，可俯瞰花園，海洋或瀉湖；距離海灘僅幾步之遙的兩臥室海灘別墅每套均為578 平方米，均設有綠意盎然的戶外露臺，可進行私密聚會及燒烤，同時設有寬敞的客廳，泳池和別墅入住手續。