快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

傳統村落現代詮釋 坐落鬱蔥樹群的精品飯店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-凱悅酒店集團

傳統村落現代詮釋

印尼。峇里島 安達仕酒店

Andaz Bali,INDONESIA

全球精品飯店連鎖品牌凱悅酒店集團近日宣布充滿活力的安達仕品牌首度進入印尼市場。峇里島安達仕酒店致力為到訪賓客展現富有傳統峇里島村莊特色且充滿當代風情的生活方式體驗。飯店位於古雅海濱村莊沙努爾的中心，此地區以原始文化的魅力，風景如畫的海灘及壯觀的日出而聞名。

度假飯店整體設計風格靈感來源於當地風情，坐落在鬱蔥的綠色樹群中的建築群，到使用沙努爾傳統獨特的紅磚片瓦，都受到周邊村落的靈感啟發。峇里島安達仕酒店中心小鎮廣場（Village Square）開放自由的設計和刺激愉悅的節目將邀請客人與當地人互動；小鎮廣場旁4 個相連的工作坊（Studios）用於舉辦創意聚會和活動等，與傳統峇里的建築風格一致，靈活的功能空間旨在充分利用島上宜人的熱帶氣候，讓住客享受新鮮的空氣和自然採光。飯店低矮的客房和設施分佈在茂盛的熱帶景觀之中，遵循峇里印度教中影響至深的基本方位概念，同時飯店設有情調各異的空間滿足不同的情緒需求—從靜謐的Dukuh 區隨處可見緊依著榕樹的花園別墅群，到面朝大海的漁夫俱樂部海灘酒吧（Fisherman's Club）及活力四射的主泳池畔甲板區。

峇里島安達仕酒店由來自曼谷的Tierra 設計和東京的Spin 設計工作室操刀，擁有149 間客房，包括分佈在一系列庭院中的18 套花園別墅和4 套海灘別墅，為客人在度假飯店穿梭時營造了探索之感。客房、套房和別墅的面積從66 平方米起，採用當代峇里式風格設計，並使用如竹子、安山岩、大理石和柚木等當地建築材料製成。每間客房都有一個私人露臺，可俯瞰花園，海洋或瀉湖；距離海灘僅幾步之遙的兩臥室海灘別墅每套均為578 平方米，均設有綠意盎然的戶外露臺，可進行私密聚會及燒烤，同時設有寬敞的客廳，泳池和別墅入住手續。

延伸閱讀

活化石赤蠵龜 保護地中海村落山水田園風光

影／等不到解封了 「無罩」比基尼妹海灘大解放

影／金大生海邊戲水慶畢業 受困礁石還被開罰

減少「人與人之間的連結」 透天住宅買氣年增近三成

相關新聞

傳統村落現代詮釋 坐落鬱蔥樹群的精品飯店

峇里島安達仕酒店位於古雅海濱村莊沙努爾的中心，致力為到訪賓客展現富有傳統峇里島村莊特色且充滿當代風情的生活方式體驗，此地區以原始文化的魅力，風景如畫的海灘及壯觀的日出而聞名。

不以風格自我設限 悅心築夢空間擺渡者

對簡均如設計師來說，現在每天進行的執業點滴：包括克服各種挑戰、滿足客戶期望與珍視彼此互動，都像一次次充滿偶然；幾經轉折後卻證明實屬必然的旅程。

將綠意帶進室內 四口之家的舒心生活

此案設計上考慮到屋主夫妻幾乎有80%的時間都在工作上，少有機會與自然接觸，所以設計上融入充裕光線、色彩點綴以及綠色植栽，期待給空間舒適的溫馨感，藉由材質、塗料帶給空間具體的個性風格。

40年老宅喚起歲月時光 重拾自在餘裕退休生活

屋主夫妻將居住逾40年的居宅空間，託付給潤澤明亮設計團隊重新設計，以夫妻二人共有的使用機能為主，讓動線與區域採無障礙空間規劃，預設未來生活，可以寫意、輕鬆，在歲月靜好的時光裡…

絕美文化圖騰雕飾 印度政府機構賦予藝術氣息

新德里建築設計工作室為印度奧里薩邦的政府辦公大樓規畫了一系列的建築設計，向外界開放與民眾共享政府機構的資源設施，也透過精細且複雜的外牆設計，將該地的傳統染色技術以另外一種樣貌呈現。

伴隨延綿起伏壯麗長城 隱世於繁茂植被品牌酒店

凱悅酒店集團位於北京延慶區的長城腳下的公社正式開業，座落在水關山麓，與聯合國教科文組織世界遺產長城咫尺之遙，周邊植被豐茂，伴隨著延綿起伏的壯麗長城景觀，與獨具特色的現代建築群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。