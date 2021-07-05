不以風格自我設限 悅心築夢空間擺渡者

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-晴谷室內設計

悅心築夢 空間擺渡者

晴谷室內設計 簡均如

對簡均如設計師來說，現在每天進行的執業點滴：包括克服各種挑戰、滿足客戶期望與珍視彼此互動，都像一次次充滿偶然；幾經轉折後卻證明實屬必然的旅程。

自小對於空間便很有想法，儘管求學期間錯過相關專業，但憑藉自身出色的外語能力，趁著在澳洲打工度假的機會，住過不少風格迥異的民宿，也在此時激起規劃、改造空間的濃厚興趣。但真正的轉捩點發生在回國後，那時恰逢好友購置新宅，知道她有興趣，便邀請全程參與家具採購、內裝佈置等後續，由於整個過程新鮮有趣且成就感滿滿，進一步促使她積極通過專業進修、考證、進入設計公司累積實務經驗等方式，最終單飛於三年前創立晴谷設計，並成為一位備受客戶肯定、推崇的美學生活家與空間提案人。

簡均如認為：「跟人生中各種經驗、歷練一樣，生活美學也需要日積月累，加上一間房可能會陪伴一個家庭很長歲月，所以我十分重視和委託方溝通的技巧，唯有耐心傾聽、走進對方生活，才能掌握更多隱藏的細節，以利適時引導並歸納出真正需求。」縱觀晴谷設計歷年作品，不以風格自我設限的特質顯而易見，新近完成的小宅設計案「穆然清風」，便一舉拿下義大利A Design、美國MUSE銀獎等殊榮肯定。「畢竟房子是屋主和家庭成員要住的，相關風格調性最好讓使用者喜好來決定，我的任務是在兼顧安全、健康、人性化的專業基礎上，協助消費者建立正確觀念，同時運用我擅長的材料學、色彩學、預算控制和精實工藝，提供客戶最理想圓夢方案，共同獲取最佳成果。此外，只做合於規範內的事，應該是我工作中唯一不可妥協的堅持。」她說。

無論是多人進出的商場、辦公室、主題場館，亦或使用者角色固定的一般住宅，對應空間做設計都是高度倚重「人」的專業。但兩者相較之下，商空個案更重經濟效益，預算有限、講究施工快速，也喜歡武場作法；也就是誇張、華麗、醒目為主的視覺呈現，簡均如舉例道：「過去我們規劃過百貨櫃位、有機蔬菜店等不同類型商空，重點不外乎實際機能、預算、時限，其次是滿足店家特定的商業目的，而居家住宅規劃相對要細膩、嚴謹許多，慢工才好出細活，溝通次數、施工期也不建議壓縮，如果客戶很急或雙方認知差異過大，我寧可委婉建議貨比三家，決定合作後也會詳列合約內容以保障彼此權益。」

堅持每月至少一次的小旅行，是簡均如給自己放空、充電的獨家儀式，通常親臨取經的目的座標，會以媒體曝光、網友分享的有趣餐廳、藝文熱點為主，有時候也會在旅行中隨機尋找迷人風景，好為接下來的創作挹注能量。一路走來，簡均如對每個案子都是全心投入，但最為感念的：卻是成立公司後的首位客戶，這最初且珍貴的信任猶如定心丸，照亮寫滿忐忑與未知的前路。就像呼應以韓語「朋友」諧音命名的公司頭銜「晴谷」兩字，每一次的接案、執行、交屋，都是在不同程度參與、陪伴著客戶人生，透過雙方密切的情感鍵接築夢踏實，未來簡均如也期許自己，成為更多良善空間的擺渡者。