將綠意帶進室內 四口之家的舒心生活

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-緣初設計

擘劃自然 四口之家的舒心生活

緣初設計

從事科技業的屋主夫妻，希冀未來的生活空間可以具個性、且保有孩子的遊戲空間…，緣初設計團隊設計之初此案設計上，考慮到屋主夫妻幾乎一年中有80%的時間都在職場工作上，少有機會與自然接觸，所以在設計上，融入充裕光線、色彩點綴以及綠色植栽，以期待給空間舒適的溫馨感，藉由材質、塗料帶給空間具體的個性風格。

玄關處設計展示格櫃針對屋主夫妻收藏的公仔，利用光線，勾勒線面的層次，也構成入門時候的視覺焦點。空間中多以弧線收邊，更避免利用櫃體隔間，造成的銳角角度，挹注全室圓融的氛圍，同時確保孩子活動時候安全無虞。

客廳空間以藝術塗料作為牆面材質表現，銀灰色調映襯咖啡絨大理石主牆，透過石材結晶、隨著進光的角度反射，展現不同的自然風景。露臺空間設計植生牆，更以原木板型塑出河流的樣貌，給予輕鬆寫意的空間感受…同時促成屋主夫妻平時小憩或工作時候最佳的場所。

餐廳區域以幾何分割設計展示機能為主的主牆，則留給屋主每次出國旅遊時候，收集的名酒；更聯袂左右分別隱藏通往廚房及客浴的動線開口，拉闊主牆意象。一旁以灰鏡安排立面造型，有效放大空間感受。

主臥進門即設計弧線造型的展示櫃，搭配光線、陳列女主人各式的名牌包款，也構成裝置藝術的陳設效果。局部開放的衣櫃設計，可以放置出外外套，與其他乾淨服裝做區分。主牆以實木紋理搭配壁布布紋，演繹溫暖意趣。

遊戲室因考量到尚在學齡前，先以park的概念設計顏色，活動的範疇是橘黃色─寓意太陽與夕陽；窗簾以天空藍色─仿效藍天的開闊；地毯則以草地綠─勾勒青草如茵的盎然…再透過軟裝搭配，給予孩子們輕鬆的遊憩時光。

男孩房規劃上考慮到未來成長的需要，也許也會給女兒使用，顏色上以帶灰階的藍綠色 ( 是大男、女孩兒都會喜愛的顏色 ) 勾勒主牆表情，再透過較深的木紋，跳脫出豐富的層次感受。整體設計寓意自然，烘托起家的內在本質。